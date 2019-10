Con una commovente foto su Instagram, Francesca Fialdini ricorda il collega RAI scomparso recentemente.

Negli ultimi giorni ha fatto tanto parlare la conduttrice di Rai 1, Francesca Fialdini, dopo l’addio forzato al programma “La Vita in Diretta”, anche se l’emittente televisiva già gli ha trovato un’altro spazio. Infatti gli sarà affidata la conduzione di “A Ruota Libera”, nuovo programma targato Rai. Il programma sarà collocato subito dopo “Domenica IN”, affidato come sempre a Mara Venier.

Nelle ultime ore però la Fialdini ha fatto parlare di se per una parentesi privata e dolorosa della sua vita. Infatti con un commovente messaggio sul social Instagram, ha dato l’ultimo saluto ad uno dei suoi parrucchieri in Rai.

Francesca Fialdini in ricordo di Gianni

Sul social, la conduttrice bionda ha voluto così ricordare uno dei suoi parrrucchieri più cari, Gianni. Per anni il parraucchiere si è occupato delle acconciature delle vari conduttrici Rai. La Fialdini ricorda il Collaboratore Rai, con una sua foto in bianco e nero nella sala dedicata al trucco e parrucco, dove si fa curare i capelli proprio dal defunto parrucchiere. Nella didascalia Francesca Fialdini ricorda Gianni così: “Ripropongo questa foto, l’unica che ho con Gianni mentre lavora. Ci siamo incrociati tardi ma appena in tempo per condividere insieme il lavoro. Grazie della cura, della fantasia, della professionalità, del tuo meglio”.

Il Futuro della Fialdini

Archiviata l’esperienza de “La Vita in Diretta” in compagnia di Tiberio Timperi, Francesca tornerà con un nuovo programma tutto suo, il sopra citato “A Ruota Libera”. La giornalista romana dovrebbe occupare la fascia oraria dedicata al programma “La Prima Volta“, condotto da Cristina Parodi. Scelta a sorpresa della Rai, visto che la Parodi era riuscita ad attirare una bella fetta di pubblico e spesso era riuscita anche ad insidiare il primato di ascolti della trasmissione “Domenica Live” condotta da Barbara D’Urso.

L.P.

