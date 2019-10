Meteo – Torna l’anticiclone ma non durerà molto, ecco perchè

By

Dopo una giornata instabile cambia nuovamente la situazione meteo. Breve ritorno dell’anticiclone al nord ed al centro, al sud presenti residui piovosi

Da alcuni giorni era tornata sull’Italia l’alta pressione, che ha permesso un nuovo innalzamento delle temperature, ed un clima più primaverile che autunnale. Ma ieri l’incatesimo caldo, sembrava essersi spezzato, con il maltempo che aveva toccato la maggior parte delle regioni al nord ed al centro della penisola. Quella di martedì è stata una perturbazione intensa ma breve, visto che potrebbe migliorare nella giornata di oggi, grazie ad un ritorno fulmineo dell’alta pressione. Tuttavia questo ritorno anticiclonico, non durerà tanto. scopriamo il perchè.

In questo mercoledì 16 ottobre, ci sarà una giornata più asciutta su tutto il paese. Al mattino qualche fenomeno di lieve intensità potrebbe interessare Veneto, il Friuli-Venezia Giulia, l’Umbria e le coste campane e calabresi. Proprio su queste regioni, i fenomeni temporaleschi potrebbero aumentare d’intensità con l’evolversi della giornata, anche se è previsto che saranno di lieve durata. Attenzione invece in Val Padana, dove fin dal mattino, una fitta nebbia potrebbe colpire tutta la zona interessata, soprattutto lungo il corso del Po.

Con l’arrivo della sera ci sarà un grosso miglioramento, su tutte le zone interessate dai temporali al mattino. Proprio durante la serata, l’alta pressione tornerà a farla da padrona, specie con la rimonta anticiclonica, concedendo una tregua alle terre martoriate dalle precipitazioni torrenziali di martedì 15.

Le temperature non prevedono cambiamenti sul fronte climatico, fino a venerdì e la situazione risulterà più mite al sud ed in alcune zone del centro, rispetto al nord.

Meteo, mercoledì 16 ottobre

Come abbiamo già anticipato, in questa giornata un intenso fronte atlantico, pilotato da una bassa pressione, sta passando sulla nostra penisola, portando con sè una situazione di maltempo. In seguito a questa situazione di maltempo, la pressione tornerà ad aumentare, riportando momentaneamente un cielo sereno su gran parte delle regioni italiane. Una residua variabilità, invece, riguarderà il Sud, dove transiterà la perturbazione che ha interessato nord e centro nella giornata di ieri. Andiamo adesso a vedere nel dettaglio, che tempo ci sarà sulle nostre regioni.

Sulle regioni del nord, ci sarà tempo, prevalentemente stabile, salvo qualche residuo annuvolamento sul Nordest e l’Emilia Romagna. Nonostante il cielo sia minacciato da qualche nuvola di troppo, non sono previsti alcuni fenomeni su queste regioni. Qualche lieve pioggia persisterà invece sul Triveneto, mentre un cielo più sereno lo troveremo altrove. La Val Padana al mattino, sarà ricoperta da fitti banchi di nebbia, che andranno a schiarirsi con l’evolversi della giornata. A fine giornata, altre nuvole occuperanno il cielo settentrionale. Le temperature sono in rialzo, con massime che vanno dai 18 ai 22 gradi.

Al Centro invece, migliora il tempo rispetto alla giornata di ieri, e nel complesso, risulterà soleggiato su gran parte delle regioni centrali. Un pò di tempo incerto, lo troveremo sulle regioni adriatiche, con qualche nuvola di troppo che occuperà i cieli delle regioni centrali. Tempo instabile sull’Appennino, con nuvole minacciose che con l’evolversi della giornata si potrebbero tramutare in piogge. Qui le temperature sono in lieve calo, ed i valori massimi si stabilizzeranno tra i 20 ed i 24 gradi.

Nelle regioni dell’Italia Meridionale, ci sarà un colpo di coda del maltempo di ieri. Qui le piogge interesseranno varie regioni come Puglia, Basilicata, le coste campane e calabresi. Queste piogge, dovrebbero dissolversi con l’evolversi della giornata, lasciando spazio ad un cielo più sereno, ma non per questo privo di nuvole. Sulle altre regioni regnerà il sole. Le temperature restano stazionarie al sud, con valori massimi che oscilleranno dai 21 ai 26 gradi.

L.P.

