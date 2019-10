Porta a Porta – Poche sorprese nello scontro tra Salvini e Renzi

Ieri sera è andato in scena l’attesissimo dibattito nella trasmissione di Bruno Vespa, Porta a Porta, tra Matteo Renzi e Matteo Salvini

Un’ora e mezza di dibattito, portato avanti dai soliti slogan e la solita retorica tipica della politica italiana. Così possiamo riassumere il match andato in onda ieri sera su Rai 1 tra Matteo Salvini e Matteo Renzi. I due, almeno dalla reazione dei vari social, non sono andati oltre ad un pareggio. Proprio i sostenitori di uno o dell’altro difficilmente avranno cambiato opinione, visto che più che uno scontro, è stato un’affermarsi come futuri rivali politici alle prossime elezioni.

Lo scontro su Rai 1, inizia senza esclusioni dei colpi, con i due matteo che intervallano frecciatine a qualche battuta, anche per rendere più piacevole la chiacchierata con Vespa come moderatore. Proprio il presentatore, ha ricordato che erano ben 13 anni che due leader politici non avevano un faccia a faccia durante la sua trasmissione.

Porta a Porta, cosa ha affermato Renzi

Il leader del nuovo partito, Italia Viva, è subito partito all’attacco affermando: “Salvini ha fatto una cosa senza capo né coda. Voleva portare il Paese al voto, ci ha spiegato che dovevamo alzare le terga e andare in Parlamento. Ci siamo andati e lo abbiamo messo in minoranza“.

Renzi ha poi spiegato: “Io non volevo fare l’accordo con 5 stelle ma siccome che c’era di mezzo l’interesse del Paese, allora lo abbiamo fatto. Per tre motivi: il primo abbassare lo spread, secondo non aumentare l’Iva e terzo per tornare protagonisti in Europa. Non si fa la guerra a Francia e Germania per un like in più“.

Poi Matteo Renzi ha lanciato l’affondo: “Io mai mi permetterei di giudicare le ferie di Salvini. Avrebbe fatto migliore figura se a fine luglio quando era in ferie a Milano Marittima non si fosse messo in missione al Senato“. Salvini prova a difendersi ma Renzi rincara la dose: “Lei non conosce la buona educazione, perché io l’ho fatta parlare senza interrompere. Stare in spiaggia col figlio è legittimo, ma se sei un ministro non stai in piazza, stai nelle istituzioni. Conosci tutte le sagre del Paese, stai sempre a mangiare, hai uno stomaco d’amianto. Allora fai il presidente della pro loco” – Infine il leader di Italia Viva lancia l’ultimo fendente – “Salvini promette tutto a tutti ma non ha mai portato a casa niente e sono 27 anni che fa politica“.

La risposta del leader della Lega

La risposta di Matteo Salvini non è mancata, con il leader del Carroccio che ha provato a rivendicare alcuni suoi risultati: “Io adoro i comuni, le sagre, è vero, ma o gli italiani sono cretini, visto che mangio come un bufalo, non vado alle riunioni europee, oppure qualcosa di buono si è fatto, se lui ha il 4% e io il 33%“.

Poi Salvini attacca sulle prossime elezioni Regionali: “In Umbria prenderanno una botta che se la ricorderanno per i prossimi 50 anni. Il M5S ha prima denunciato quelli del Pd, che hanno arrestato e poi si sono alleati con loro“.

Poi Salvini infiamma il dibattito sui migranti: “Numeri: morti e dispersi nel Mediterraneo più che dimezzati, quando c’era lei siamo arrivati a 5mila morti, 800 quando c’eravamo noi. Mi tengo l’etichetta del brutto e cattivo, ma penso di aver fatto opera cristiana. L’immigrazione bella è quella dei 5 milioni che hanno i documenti, non quella degli scafisti“.

Chi ha vinto il duello da Bruno Vespa

Dalle reazioni dei social, i due politici sembrano essere usciti da Rai 1 con un bel pareggio. Anche Salvini a fine trasmissione ha affermato: “E’ stato un dibattito civile. Con Giuseppi (Conte) quando vuole e su qualsiasi rete“.

Ma lo scontro tra i due non è finito, anzi è continuato sui social, dove Salvini ha attaccato: “Con tutta l’umiltà del mondo visto che spetterà a voi giudicare, diverse persone, che hanno assistito al confronto fra me e Renzi, hanno commentato ‘2 a 0 per Salvini e palla al centro’. Ora aspetto un bel confronto col signor Conte.”

La risposta di Renzi non è tardata ad arrivare, con un tweet in cui afferma: “Pensa un po’: a me invece dicono che è finita come Milan-Fiorentina di quest’anno a San Siro. Lascia giudicare a chi la vedrà #RenziSalvini #ItaliaViva“.

Ad esprire un giudizio dall’esterno, ci ha pensato il senatore di Forza Italia, Francesco Giro: “Bravi entrambi in un duello tv preparato e condotto molto bene da Vespa. Salvini e Renzi sono due cavalli di razza. Renzi assomiglia molto a Berlusconi. Velocissimo e arguto“.

L.P.

