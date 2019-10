‘La prova del cuoco’, niente diretta oggi: il motivo

Niente puntata de ‘La prova del cuoco’ oggi. L’appuntamento con Elisa Isoardi, piuttosto, tornerà direttamente domani. Ecco perché.

La prova del cuoco, niente puntata oggi su RAI 1. La programmazione della RAI cambia per motivi di lutto. Oggi, infatti, saranno celebrati i funerali dei due poliziotti uccisi in questura a Trieste. In diretta dalle 10.00 c’è stato ‘Storie Italiane’ con le ultime da Trieste, poi subito dopo la santa messa. L’appuntamento con Elisa Isoardi, invece, tornerà domani. Dopo la Santa Messa in diretta dalle 11.30 circa, la linea passerà nuovamente a Eleonora Daniele, la quale condurrà una nuova puntata che andrà in onda fino alle 13,30. Seguirà il TG 1.

Rinviata la puntata de ‘La Prova del cuoco’

Oggi l’Italia piange Pierluigi Rotta e Matteo Demenego. Ieri, alle 17.45, sono arrivati a Trieste i feretri dei due agenti. Ad accoglierli c’è stato il picchetto d’onore della Polizia di Stato, Vigili del fuoco, volontari della Protezione civile, Capitaneria di Porto, operatori del 118, Guardia di Finanza e Carabinieri. Anche il sindaco Roberto Dipiazza e il prefetto Valerio Valenti hanno presenziato al momento. Tante anche i civili che hanno voluto onorare e ringraziare i due eroi con un ultimo saluto.

