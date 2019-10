Rai 1, diretta dei funerali dei poliziotti Rotta e Demenego

Su Rai 1 sono in diretta i funerali solenni dei poliziotti Rotta e Demenego

Sono iniziati alle 11:30 i funerali solenni ai poliziotti Pierluigi Rotta e Matteo Demenego, uccisi lo scorso 4 ottobre nel corso della sparatoria di fronte la questura di Trieste. La celebrazione presso la chiesa di Sant’Antonio Taumaturgo. Rai 1 sta trasmettendo in diretta il triste evento. Stessa cosa sta avvenendo sul sito ufficiale www.poliziadistato.it e la pagine facebook ‘Agente Lisa‘ e ‘Polizia di Stato‘. A celebrare le esequie è il vescovo di Trieste, Giampaolo Crepaldi. Presenti anche il presidente della Camera Roberto Fico, il vicepresidente del Senato Ignazio La Russa, il ministro dell’Interno Luciana Lamorgese, dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli ed infine il capo della Polizia Paolo Gabrielli.

Funerali Rotta e Demenego, l’omelia del monsignor Crepaldi

La celebrazione comincia con l’omelia del monsignor Crepaldi. “Siete stati vittime di una follia che vi ha privato del futuro ricco di progetti e di sogni. Ci sono le massime cariche dello Stato a darvi il giusto e doveroso riconoscimento per il servizio che avete reso alla Patria con il sacrificio della vostra vita.

La città di Trieste unita e composta ha allargato le sue braccia stringendovi in un abbraccio corale, che si è allargato ai vostri genitori, colpiti dal desolante vuoto della vostra scomparsa, così come i colleghi e gli amici. Abbraccio reso ricco da una riconoscenza per il vostro difficile lavoro, non sempre adeguatamente compreso e valorizzato. Così Trieste ha voluto dire a se stessa e agli altri che il suo presente e futuro devono essere nel segno della pace civile e di una concordia feconda di bene.

Cari Matteo e Pierluigi, innumerevoli sono stati gli atti di amore verso di voi in questi giorni di dolore, dalle preghiere nelle chiese cattoliche e delle altre confessioni religiose della città, alla fiaccolata e alle altre iniziative messe in atto dal sindaco fino alla decisione dell’amministrazione regionale di assegnare concreto aiuto alle vostre famiglie. Sono certo che Trieste vi ricorderà ancora come i suoi angeli.

Da voi le nuove generazioni devono imparare una lezione: che a costruire sono gli uomini e le donne pronti al servizio e al dono di sé, mentre a distruggere sono coloro che coltivano l’odio e il proprio egoistico interesse. Con Dio e con la stella della fede possiamo vincere il male. Ho visto il video in cui eravate felici e invitavate i cittadini a stare tranquilli perché c’eravate voi a proteggerli. Trieste vi dice grazie: per noi resterete sempre figli delle stelle…” (per seguire la diretta, clicca qui).