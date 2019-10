Malore per Matteo Salvini: l’ex vice premier portato in ospedale dopo essersi sentito male in ospedale. Ricostruzione e condizioni.

Malore per Matteo Salvini. L’ex Ministro degli Interni è attualmente ricoverato in ospedale. All’indomani del confronto con Matteo Renzi, il leader della Lega ha accusato un malore all’aeroporto di Trieste. Era sbarcato lì per partecipare ai funerali di Pierluigi Rotta e Matteo Demenego, i due poliziotti uccisi in Questura lo scorso 4 ottobre. Il politico è stato portato al pronto soccorso dell’ospedale San Polo di Monfalcone. Le sue condizioni non desterebbero preoccupazione: si sarebbe trattato di una colica renale.

Salvini, col suo staff, è stato in ogni caso molto attivo sui social in mattinata. L’ex vice premier è tornato sulla questione migranti, incalzando le ultime notizie che arrivavano dalla Puglia: “Live da Taranto, ennesimo sbarco della nave Ong norvegese Ocean Viking. Avanti c’è posto…”, è stato il primo messaggio. E ancora: “Ocean Viking, altri 176 sbarchi, grazie al governo delle poltrone e dell’invasione”.

Dopo un messaggio dedicato ai poliziotti di Trieste, è poi tornato a scagliarsi contro Renzi: “Renzi ha tagliato le tasse, assunto poliziotti, fatto accordi internazionali, sconfitto la fame nel mondo, portato la pace, sconfitto la caduta dei capelli… E gli Italiani non se ne sono accorti. Evidentemente è un genio incompreso! Verso le 13.15 vi ripropongo la puntata di ieri sera da Vespa, commento libero!”.

Ma anche: “Ieri da Vespa a PortaaPorta milioni di italiani hanno seguito un’ora di insulti e un’ora di proposte. Quanti di voi avrebbero perso la pazienza? Noi andiamo avanti, senza rancore, con il sorriso e la coscienza pulita, sempre più convinto che, a partire dal 27 ottobre in Umbria, gli Italiani manderanno un sonoro avviso di sfratto al club degli “amici della poltrona” che così tanto temono il giudizio degli elettori”.

