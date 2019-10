Salvini va in ospedale, e Chef Rubio: “Facci vedere il referto”

Matteo Salvini dopo essere stato dimesso dall’ospedale a seguito di un malore sopraggiunto questa mattina, finisce nuovamente nel mirino delle dure critiche di Chef Rubio.

Non è bastato che tutti i mezzi di informazione confermassero il fatto che il leader della Lega è stato accompagnato all’ospedale di Monfalcone per una colica, ed è stato dimesso dopo alcuni accertamenti medici.



Le parole di Chef Rubio su Twitter: “Ogni volta che fa una figuraccia il giorno dopo magicamente arriva qualcosa: proiettili in busta, coliche etc etc. – Visto che ti fai le foto pure quando te fai le analisi del sangue per far vedere quanto sei bravo, perché non ci fai vedere il referto medico? Non vale postdatarlo”.



Noi non vogliamo entrare nel merito ma di certo le parole di Rubio ci sembrano decisamente fuori luogo e a questo punto ci viene da pensare se non stia cercando di “usare” Salvini per darsi “visibilità e notorietà” cosa che il leader della Lega sicuramente gli garantisce.

Anche Matteo Renzi con il quale si è confrontato animatamente ieri sera su “porta a porta” gli ha mandato gli auguri di una pronta guarigione: