Southpaw – L’ultima sfida è una pellicola datata settembre 2015. Il protagonista del film è un giovane ed atletico Jake Gyllenhaal, che si è allenato tantissimo per entrare meglio nella parte. Il film originariamente aveva Eminem come protagonista e non era un film a sé. La pellicola, infatti, sarebbe dovuta essere il seguito di 8 Mile, con il rapper che avrebbe dovuto buttarsi nel mondo del pugilato. Alla fine, però, il progetto non andò in porto e le cose cambiarono drammaticamente. Approfittando del caos creatosi, la DreamWorks acquisì i diritti televisivi nel dicembre 2010 per una cifra relativamente bassa. Poco dopo viene annunciato come regista Antoine Fuqua e viene stanziato un budget di 25 milioni di dollari per completare l’opera.

Southpaw – L’ultima sfida, trame e curiosità del film con Gyllenhaal

Il personaggio interpretato da Jake Gyllenhaal è un pugile professionista che non ha mai perso un incontro, di nome Billy Hope. Ormai non più di primissimo pelo e con la cintura di Campione dei pesi mediomassimi, Hope è molto attento agli incontri che accetta ed alle sfide che affronta. Non vuole infatti rischiare brutte figure in questa fase calante della sua carriera, che vuole chiudere in bellezza. Ad aiutarlo c’è il suo agente ed amico e soprattutto sua moglie, interpretata da Rachel McAdams. Sulla scena intanto cerca di affermarsi come successore un pugile di nome Miguel Escobar. Miguel fa di tutto per convincere Hope a concedergli un match per la cintura, ma non riesce mai a piegare la volontà del campione. Una sera, durante une vento pubblico, i due si incontrano. Ne scaturisce una grande rissa e nel caos totale venutosi a creare partono anche dei colpi di pistola da uno degli scagnozzi del pugile sudamericano. Uno dei proiettili colpisce ed uccide la moglie di Hopes, che cade in una spirale di droga, alchool e perde tutto quello che aveva. Soltanto il carisma di Titus ‘Tick’ Wills e la volontà di riprendersi sua figlia dagli assistenti sociali convincono Hopes a rimettersi in forma e sfidare Escobar.

