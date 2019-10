Superenalotto cercasi vincitore. Non è ancora chiara l’identità del fortunato, si sa soltanto che ha un biglietto in mano che vale quasi 900mila euro. Ma il tempo per riscuotere la cifra si abbassano velocemente.

Supernelotto cercasi vincitore. E’ ancora un enigma l’identità del fortunato o della fortunata che ha comprato un biglietto. Appena un euro, una cifra misera, quella che è costato il biglietto per partecipare al 5+1 di Superenalotto. Il gioco è molto semplice e viene definito sul sito ufficiale come SuperStar. Il numero SuperStar è un’interessante aggiunta alle estrazioni del SuperEnalotto, ed è stato accolto positivamente sin dal suo debutto nel marzo 2006.

Il numero SuperStar non può essere giocato separatamente dal SuperEnalotto, ma costa solo 50 centesimi di euro per giocata ed offre molte possibilità in più di vincere dei premi. Il gioco SuperStar ha subito varie modifiche da quando è stato lanciato, ma lo scopo principale è sempre stato quello di cercare di indovinare un singolo numero compreso tra 1 e 90 per vincere un premio o aumentare il valore di una vincita ottenuta con l’estrazione principale del SuperEnalotto.

Superenalotto, cercasi vincitore: 12 giorni per riscuotere 872mila euro

Qualcuno a Milano ha vinto al Superenalotto ma non è ancora andato a riscuotere. Secondo le ultime notizie, infatti, è stata giocata una schedina vincente al Sisal Alby Bar Tabacchi situato in Via Antonio Oroboni, 13 nel concorso n. 91 di martedì 30 luglio 2019. Ora per ritirare la somma il fortunato ha appena 12 giorni, altrimenti non potrà più ritirare la vincita. Che abbia perso il biglietto? Che non abbia letto della vincita?

LEGGI ANCHE —> Politica in lutto: morto l’ex sottosegretario Paolo Bonaiuti

Come giocare il SuperStar

Ogni giocatore del SuperEnalotto ha la possibilità di barrare l’apposita casella per giocare il SuperStar. Basta scegliere un singolo numero compreso tra 1 e 90, che volendo può essere lo stesso numero di uno fra quelli scelti per la combinazione principale del SuperEnalotto, dato che vengono estratti da una macchina diversa. I giocatori possono decidere di scegliere il proprio numero SuperStar oppure ottenerne uno scelto casualmente dal computer. Un numero SuperStar viene estratto ad ogni concorso del SuperEnalotto e tutti i giocatori che indovinano il numero SuperStar vincono un premio.