Anna Tatangelo VS Dolcenera: “Io e lei come pesce e caviale? Uno piace a tutti, l’altro fa schifo a tanti”

Scintille tra Anna Tatangelo e Dolcenera, botta risposta in diretta

Dolcenera è stata ospite di Caterina Balivo a Vieni Da Me. Durante l’intervista la cantante si è lasciata ad un commento alquanto infelice. Sul banco degli imputati la sua mancata vittoria al Festival di Sanremo 2006. Dolcenera ha detto: “Se meritavo io di vincere al posto di Anna Tatangelo? No dai ragazzi, è proprio una cosa che non si può mettere insieme il pesce con il caviale. Comunque sì, meritavo di vincere io”. Parole che non sono state gradite né dal pubblico in generale, ancor meno dalla diretta interessata.

Grazie a Radio 105 Take Away, Anna Tatangelo cantante e moglie del cantautore napoletano Gigi D’Alessio ha avuto modo di controbattere. Ad una provocazione così piccante risponde: “Io il pesce e lei il caviale? In genere lascio cadere le cose. Il pesce piace a tutti, ma il caviale fa schifo a un sacco di gente”.

LEGGI ANCHE: “Troppi uomini …” Anna Tatangelo ha un malore

Dolcenera attacca Anna Tatangelo, scopriamo chi è

La cantante salentina Emanuela Trane, nata a Galatina nel 1977, sceglie di prendere il nome d’arte Dolcenera, folgorata da un brano di De André contenuto nell’ultimo disco del cantautore genovese, Anime Salve. I suoi esordi risalgono al 2002, quando esce il primo singolo. Ma il vero successo arriva grazie a Destinazione Sanremo prima e al Festival poi. Infatti, nel 2003, partecipa alla sezione Nuove Proposte del celebre festival. Vince a sorpresa col brano ‘Siamo tutti là fuori’. Tre anni dopo, ritorno con un altro brano: Com’è straordinaria la vita, classificandosi seconda nella categoria Donne.

Coach nel 2012 della trasmissione ‘The Voice of Italy’, ha anche partecipato a due pellicole. Negli ultimi anni, è tornata, ironizzando sulla musica trap e reinterpretando pianoforte e voce alcuni dei successi più noti di artisti come Ghali e Capo Plaza. Ha duettato anche con Lazza in Porto Cervo e con Cristina D’Avena in Georgie.