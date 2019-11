Anticipazioni TV: Su Rai 1 “The Help”; Italia 1 con “Chiedimi se sono felice”

Con il turno infrasettimanale della Serie A, vengono stravolti i palinsesti televisivi. Rai 1 lancia “The Help”, su Italia 1 torna “Chiedimi se sono felice”

Rai 1, “The Help” – Sul primo canale della Rai arriva il film drammatico del 2011 diretto da Tate Taylor. La pellicola è ambientata a Jackson, Mississippi. Qui skeeter ha deciso di tornare a casa dei genitori per completare gli studi. La ragazza vuole diventare una scrittrice e inizia a lavorare in un piccolo quotidiano locale, dove si occupa di rispondere alla posta delle casalinghe. Ma l’ipocrisia e il razzismo imperante negli anni Sessanta la spinge a raccogliere in un libro il punto di vista delle numerose donne afroamericane che lavorano come domestiche presso le famiglie bianche, sollevando un polverone.

Rai 2, “Volevo fare la rockstar” – In attesa degli highlights della serata di Serie A, Rai 2 mette in programmazione la serie tv “Volevo fare la Rockstar”. Nel secondo episodio della prima stagione, Olivia festeggia il 27esimo compleanno e da ex rockstar è diventata madre di due gemelle dodicenni eterozigote, Emma e Viola, che ha sempre cresciuto da sola. Olivia è anche la sorella di Eros, un adulto brillante ma totalmente irresponsabile. Mentre Olivia si affanna tra più lavori, i parenti le organizzano una festa a sorpresa, che vede coinvolti tutti i suoi amici e colleghi di lavoro.

Rai 3, “Chi l’ha Visto?” – Torna la trasmissione della Rai condotta da Federica Sciarelli. Realizzato in diretta, il programma punta a ricercare le persone scomparse, in particolare quelle più a rischio, come minorenni , persone anziane o malate. Il tutto seguendo un lavoro di pubblica utilità.

Rete 4, “Fuori dal Coro” – Torna la trasmissione di approfondimento condotta da Mario Giordano. Il programma viviseziona tutti gli argomenti dell’attutalità economica e politica, dando così spazio alle opinioni più controverse del momento. Il tutto arricchito da clip realizzate dalla regia e dagli ospiti in studio. Sarà possibile partecipare a programma, anche grazie ai canali social della trasmissione.

Canale 5, “Titanic” – Appuntamento con un classico della cinematografia mondiale per Canale 5. In onda in prima serata il film campione d’incassi del 1997, diretto da James Cameron e con protagonista Leonardo Di Caprio. Durante il film si narra la storia d’amore tra Jack e Rose, nata proprio sulla nave transatlantica, “Titanic”. Dopo aver salvato Rose dal suicidio, Jack instaura un rapporto sempre più complice con la ragazza che, decisa a seguire i suoi sentimenti, sfida l’arrogante fidanzato e le convenzioni sociali imposte dalla madre. I due non potranno più lasciarsi, e affronteranno insieme, fino all’ultimo, il tragico affondamento del transatlantico.

Italia 1, “Chiedimi se sono felice” – Su Italia 1 arriva uno dei film che ha incassato di più nella storia del cinema italiano. Stiamo parlando di “Chiedimi se sono felice”, pellicola del trio comico Aldo, Giovanni e Giacomo e diretto da Massimo Venire. Il film parla dell’amicizia tra Aldo, Giovanni e Giacomo. Tutti e tre svolgono lavori improbabili e cercano, senza successo, di realizzare il loro sogno: mettere in scena il “Cyrano de Bergerac”. La loro complicità, crolla definitivamente quando Giacomo bacia Marina, ex fidanzata di Giovanni. Toccherà ad Aldo ricucire i rapporti, mettendo in scena l’opera che da tempo preparavano.

La7, “JFK – Un caso ancora aperto” – Su La7 arriva il film drammatico del 1991, diretto da Oliver Stone. Durante la pellicola ambientata a New Orleans, il procurtatore Jim Garrison avvia una coraggiosa indagine sull’assassinio di John Fitzgerald Kennedy, avvenuta a Dallas il 22 novembre 1963. Il magistrato decise infatti di indagare per suo conto sull’omicidio ed è convinto che l’assassino non possa aver agito da solo, sospettando l’esistenza di un complotto che vede coinvolte le più alte istituzioni del governo. Il film in passato è riuscito ad aggiudicarsi due premni oscar.

Tv8, “X Factor – La corsa verso i Live” – Prima degli Home Visit, Tv8 ci porta in un super riepilogo sul percorso dei concorrenti ancora in gara e che si esibiranno domani live dalla X Factor Arena. Andiamo quindi a ripercorrere le emozioni, i successi e gli insuccessi delle selezioni di X Factor. I concorrenti sono pronti per esibirsi ai Live e sottoporsi al giudizio dei giudici e del pubblico.

NOVE, “L’Assedio” – Sul NOVE parte il nuovo programma di Daria Bignardi, intitolato l’Assedio. Durante il programma, la presentatrice lombarda si confronterà con i vari ospiti in studio, che saranno personaggi famosi del mondo dello spettacolo, personaggi emergenti, celebrità e persone comuni. Lo scopo del programma è raccontare l’attualità, seconda il punto di vista di persone appartenenti a uno di queste quattro categorie.

