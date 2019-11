Benevento-Cremonese, ecco dove vedere la gara ed i link streaming

Benevento Cremonese ecco dove vedere la partita che inizierà alle ore 18.50. La sfida valida per la Serie B italiana che quest’anno si preannuncia molto combattuta. Di seguito le probabili formazioni della gara.

Benevento-Cremonese si giocherà oggi alle 21.00. La squadra di casa è nettamente favorita, ma il match non è di certo scontato. Possibile gara molto nervosa.

La gara sarà valida per la il campionato di Serie B, la seconda divisione del calcio italiano. Con gli ultimi arrivi di calciomercato, con qualche conferma di alcuni top e la discesa delle canoniche tre retrocesse, il campionato cadetto si annuncia molto interessante quest’anno.

Grazie alla Serie B, infatti, possiamo godere di un calcio molto interessante. Il tatticismo tipico del calcio italiano è in campo, ma anche la sfrontatezza tipica delle serie inferiori. Ogni settimana, poi, in campo vediamo un mix di giocatori giovanissimi, spesso in prestito dalla Serie A, e di ex campioni e veterani pronti a dimostrare di poter avere ancora qualcosa da dire nel mondo professionistico.

Benevento-Cremonese, RAI o DAZN?

Le alternative

Tra le alternative non a pagamento ci sarebbero piattaforme che offrono la visione da emittenti estere senza che si sfoci nell’illegalità perché, secondo quanto dichiarato dai giudici dell’UE, è possibile vedere le partite in streaming utilizzando dei siti esteri. Stesso discorso non vale per Rojadirecta.

Ecco la lista di alcune alternative: