Carlotta Mantovan, la sua prima uscita dopo la morte di Fabrizio Frizzi

Prima uscita mondana per Carlotta Mantovan, dopo la morte del marito, Fabrizio Frizzi. La conduttrice infatti, si è esposta per la prima volta, al tradizionale galà Telethon organizzato a Roma durante la Festa del Cinema.

La 36enne veneziana è apparsa piuttosto sorridente, a quella che è stata la sua prima uscita mondana da un anno e mezzo, ossia dalla scomparsa del padre di sua figlia. Oggi la conduttrice sembra aver trovato la serentià e sembra essere riuscita a passare questo bruttissimo momento della sua vita.

Carlotta Mantovan, il look per il galà

La coniuge di Frizzi, dal quale ha avuto una figlia la bellissima Stella di appena sei anni, si è presentata al Galà con un look sobrio ed elegante. Per l’occasione ha infatti scelto un vestito-pantalone nero. Inoltre la veneziana ha accompagnato il tutto, con un blazer sempre di colore nero. Per quanto riguarda le scarpe, si è presentata sul carpet di Telethon con un tacco a punta elegante di colore marrone.

Per la Mantovan è la prima uscita al di fuori delle luci televisive. Infatti, sul piccolo schermo torno a quasi un mese dalla scomparsa del marito, in occasione delle riprese di “Domenica In”, perchè si sa: “The show must go on“. In quell’occasione, la bella veneziana, aveva spiegato quanto fosse importante il calore del pubblico per attraversare quel periodo buio della sua vita.

Proprio parlando dell’affetto ricevuto alla morte del marito, Carlotta affermò: “Dico solo che ho 35 anni di cui 16 passati accanto a Fabrizio. Credo che nessuno di noi si aspettasse un riscontro così da parte del pubblico, mi aiuta ad andare avanti, spero che lui lo veda”. “Il futuro? Non ci penso. Vivo alla giornata e penso solo un po’ a domani“.

