Diletta Leotta: Nuovo Boom di Like per la partita – FOTO

Torna il campionato di Serie A, stasera Dazn trasmette Lazio Torino e Udinese Roma, protagonista a bordo campo Diletta Leotta: Boom di Like per la partita.

Ormai è risaputo: i maggiori apprezzamenti a Diletta Leotta su Instagram arrivano durante le partite. La bella conduttrice di Dazn ha oltre 5 milioni di follower e una pagina molto aggiornata e curata. Ma quando l’inviata è attesa a bordo campo per una partita, la foto che posta sui social fa sempre il boom di like, più di ogni altro post. Domenica scorsa, 27 ottobre, era a bordo campo allo stadio Paolo Mazza di Ferrara.

Lo spettacolo della partita e Diletta Leotta a bordo campo

In campo si affrontavano Spal e Napoli: una partita che è finita in pareggio, non con poche polemiche e rimpianti da parte dei tifosi partenopei. A bordo campo, oltre lo spettacolo della partita, c’era lei. Diletta Leotta, infatti, ha dato ‘spettacolo’ e i tifosi non le fanno mancare il sostegno. Qualche giorno fa, in molti commentavano: “Con te spettacolo sempre assicurato”. C’è addirittura chi ammetteva: “Mi sono abbonato a Dazn solo per vedere lei”.

Stavolta, i commenti sono i più disparati: c’è chi parla di “una bellezza perfetta”. Altri sostengono che Diletta Leotta sia “uno spettacolo di madre natura”. Altri ancora sostengono un po’ troppo maliziosamente di sognarla di notte. Lei non ha mai replicato a questi ‘complimenti’ e in ogni caso sembra apprezzarli davvero molto.