Greta Thunberg rifiuta un premio: lo sfogo su Instagram

Greta Thunberg ed il lungo post su Instagram, torna a parlare del clima

Greta Thunberg, la prodigiosa bambina che sta combattendo per il clima, ha pubblicato un lunghissimo post su Instagram. “Ho ricevuto il premio ambientale del Nordic Council nel 2019. Ho deciso di rifiutare questo premio. Ecco perché: attualmente sto viaggiando attraverso la California e quindi non posso essere presente oggi. Voglio ringraziare il Consiglio nordico per questo premio. È un grande onore. Ma il movimento per il clima non ha bisogno di altri premi. Ciò di cui abbiamo bisogno è che i nostri politici e le persone al potere inizino ad ascoltare la scienza attuale e migliore disponibile.

I paesi nordici hanno una grande reputazione in tutto il mondo quando si tratta di problemi climatici e ambientali. Non manca di vantarsi. Non mancano belle parole. Ma quando si tratta delle nostre emissioni effettive e delle nostre impronte ecologiche pro capite – se includiamo il nostro consumo, le nostre importazioni, nonché il trasporto aereo e il trasporto marittimo – allora è tutta un’altra storia”.

Greta Thunberg, lo sfogo su Instagram

“In Svezia viviamo come se avessimo circa 4 pianeti secondo il WWF e Global Footprint Network. E più o meno lo stesso vale per l’intera regione nordica.

In Norvegia, ad esempio, il governo ha recentemente rilasciato un numero record di permessi per cercare nuovo petrolio e gas. Il campo petrolifero e di gas naturale di recente apertura, “Johan Sverdrup”, dovrebbe produrre petrolio e gas naturale per 50 anni; petrolio e gas che genererebbero emissioni globali di CO2 di 1,3 tonnellate.

Il divario tra ciò che dice la scienza è necessario per limitare l’aumento dell’innalzamento della temperatura globale a meno di 1,5 o addirittura 2 gradi – e la politica che gestisce i paesi nordici è gigantesca. E non ci sono ancora segni dei cambiamenti richiesti.

L’accordo di Parigi, che tutti i paesi nordici hanno firmato, si basa sull’aspetto dell’equità, il che significa che i paesi più ricchi devono aprire la strada.

Apparteniamo ai paesi che hanno la possibilità di fare di più. Eppure i nostri paesi continuano a non fare praticamente nulla. Quindi, fino a quando non inizierai ad agire in conformità con ciò che la scienza dice che è necessario per limitare l’aumento della temperatura globale al di sotto di 1,5 gradi o addirittura 2 gradi centigradi, I – e Venerdì per il futuro in Svezia – scelgono di non accettare il premio ambientale dei Consigli nordici né il montepremi di 500.000 corone svedesi”.