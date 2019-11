Ocean Viking, ultimato lo sbarco a Pozzallo

L’Ong Ocean Viking ha ultimato lo sbarco degli immigrati, ecco come saranno redistribuiti

E’ servito il vertice dei ministri dell’Interno a Malta, per decidere la sorte della Ong, Ocean Viking. Così l’imbarcazione con a bordo 182 persone, è sbarcata sulle coste italiane. Tra queste 182 persone, ci sono 14 bimbi, la più piccola di appena 8 giorni.

Così a Malta si è discusso ancora una volta di questo tema, grazie ai vertici tra i ministri dell’interno di Italia, Francia e Germania. La riunione tra questi tre paesi è attesa da tempo, ma l’esito non è di certo scontato. Infatti, non è facile mettere nell’immediato nero su bianco, gli accordi nuovi sulla ridistribuzione dei migranti. Nei giorni scorsi, Francia e Germania si sono detti disponibili ad accogliere il 25% a testa dei migranti.

Dopo un conisglio tra i Ministri dell’Interno, si è così giunti alla decisione finale. I 182 migranti sarebbero sbarcati nel porto sicuro di Messina, dopo aver affrontato delle lunghe notti in mare, rese ancora più tremende a causa delle situazioni metereologiche avverse. Come anticipato precedentemente, sulla nave sono presenti, persone di tutte le età, tra cui anche diversi bambini, ed una neonata di appena 8 giorni, che per ora ha trascorso metà della sua vita in acqua. La nave al momento si trova al largo di Linosa, in un mare mosso che ha peggiorato la situazione dei presenti a bordo.

Ocean Viking, terminato lo sbarco

Dopo aver attraccato a Pozzallo, Ragusa in Sicilia, 104 sono i migranti sbarcati. Questo il Tweet di Sos Mediterranee: “#OceanViking ha attraccato al porto di #Pozzallo, Italia. Dopo più di 12 giorni di incertezza in mare, 104 sopravvissuti possono finalmente sbarcare in un Luogo Sicuro. Le 104 persone soccorse sono ora sbarcate dalla #OceanViking a Pozzallo in Italia”. Tra i migranti approdati, 41 sono minori e 14 hanno meno di 15 anni. La procedura di ricollocazione dei migranti avverrà quanto prima e “in base al pre-accordo raggiunto nel corso del vertice di Malta”. Come precedentemente analizzato, la Francia e la Germania, in particolare, ne accoglieranno 70.

