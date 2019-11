Sassuolo-Fiorentina, ecco dove vedere la gara ed i link streaming

Sassuolo Fiorentina ecco dove vedere la partita che inizierà alle ore 21.00. La sfida valida per la Serie A italiana che quest’anno si preannuncia molto combattuta. Di seguito le probabili formazioni della gara.

Sassuolo-Fiorentina si giocherà oggi alle 21.00. La squadra ospite è nettamente favorita, ma il match non è di certo scontato. Possibile gara molto nervosa.

La gara sarà valida per la il campionato di Serie A, la massima divisione del calcio italiano. Con gli ultimi arrivi di calciomercato e con la conferma di Cristiano Ronaldo, il campionato italiano ritorna ai fasti di un tempo, o quanto meno si avvicina a quello che era una volta.

Se, infatti, tutti ambiscono di giocare nella ricchissima Premier League, la Serie A resta una tappa molto interessante per i giocatori. Che siano giovani vogliosi di migliorarsi sul piano tattico o veterano in cerca di sfide, molti calciatori che militano quest’anno in Serie A difficilmente sarebbero arrivati nel Belpaese 5-6 anni fa. A conferma del fatto che la Serie A è ritornata ad essere un punto d’arrivo, e non più una vetrina dove le big spagnole ed inglesi comprano.

Sassuolo-Fiorentina, Sky o DAZN?

Le alternative

Tra le alternative non a pagamento ci sarebbero piattaforme che offrono la visione da emittenti estere senza che si sfoci nell’illegalità perché, secondo quanto dichiarato dai giudici dell’UE, è possibile vedere le partite in streaming utilizzando dei siti esteri. Stesso discorso non vale per Rojadirecta.

