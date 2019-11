Terra dei Fuochi, sequestri tra Napoli e provincia: i dettagli

Terra dei Fuochi, maxi operazione e sequestri tra Napoli, Volla e Villaricca

Con una maxi operazione l’interforze ha sequestrato aree di 2 mila mq con depositi abusivi di rifiuti prodotti da lavorazioni illecite. A dare il via all’azione è stato Gerlando Iorio, figura per il contrasto del fenomeno della Terra dei Fuochi campana. Il provvedimento ha avuto luogo per 3 attività site tra Napoli, Volla e Villaricca ed ha portato all’identificazione di 38 persone di cui 10 denunciate e 6 lavoratori in nero. Successivamente, controllati 11 veicoli, di cui 7 sequestrati. Ammontano a circa 20 mila euro le sanzioni. Lo riportano i colleghi de Il Mattino.

Terra dei Fuochi, a Volla il colpo maggiore

A Volla, comune che si trova ai piedi del Vesuvio, è stata messa sotto sequestro un’area di 1600 mq. Qui si trova un capannone industriale dove si collaudavano e riparavano cisterne per carburanti. Le forze dell’ordine hanno trovato ammassi di materiale speciale e scarti delle lavorazioni. Nel parcheggio di fianco, invece, presenti cisterne da cui fuoriusciva olio e carburante. I liquidi, oltre a contaminare l’intero piazzale, finivano nelle fogne. A pochi metri, in uno stabilimento industriale, sono stati invece trovati dei sacchi con rifiuti speciali e pericolosi come filtri, taniche di vernici e panni sporchi d’olio che venivano stoccati in modo illecito.

Ancora, nelle vicinanze l’interforze ha scoperto un’area con evidenti tracce di combustione di materiale di risulta. Denuncia al proprietario che gestiva illegalmente i rifiuti ed il loro incenerimento. Messi i sigilli su un altro capannone, sul quale si stanno facendo delle verifiche, dove venivano effettuate autoriparazioni di veicoli da due persone di cui una con precedenti per ricettazione. I due smaltivano i rifiuti e gli scarti delle lavorazioni in modo illecito e senza alcuna tracciabilità. Infine, le polveri sottili inquinavano l’atmosfera passando dalla canna fumaria di una camera forno.

Leggi anche—> Terremoto, 3 anni fa la scossa di Norcia: le immagini – VIDEO