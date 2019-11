Anticipazioni TV: Novità per Canale 5, con “Il Viaggio di Temptation Island”

Grande novità per il palinsesto di Canale 5, arriva “Il Viaggio di Temptation Island”, puntata speciale del reality. Per la Rai c’è “Maledetti amici miei”

Rai 1, “Un Passo dal Cielo” – Prima serata all’insegna della Fiction per Rai 1, con l’ottavo episodio della quinta stagione di “Un passo dal cielo”. Durante questa puntata, viene ritrovato un corpo senza vita, nel carcere in cui Albert Kroess, leader della setta chiamata Deva, sta scontando alcuni anni a causa di alcuni crimini commessi. La polizia individuerà in Kroess uno dei principali sospettati del misterioso omicidio. Il fatto getterà Emma nello sconforto e scatenerà nuovamente il risentimento di Francesco nei confronti della setta Deva. Tutto ciò accadrà proprio mentre il comandante cercava di riavvicinarsi ad Emma. Nel frattempo Eva farà ritorno a San Candido.

Rai 2, “Maledetti Amici Miei” – Torna come ogni giovedì, il nuovo programma di Rai 2, in cui 4 amici interpretati da Giovanni Veronesi, Rocco Papaleo, Sergio Rubini e Alessandro Haber, hanno oramai raggiunto la mezza età e si trovano a fare un resoconto della propria vita, confessando tutti i momenti cruciali che l’hanno segnata. Ad accompagnarli in questo viaggio nella memoria, ci penseranno Margherita Buy e Max Tortora. In ogni puntata saranno ospiti grandi nomi del cinema, della musica e del teatro.

Rai 3, “A raccontare comincia Tu” – Seconda puntata per Raffaella Carrà ed il suo nuovissimo talk show. . I protagonisti della trasmissione sono i tanti volti noti del mondo dello spettacolo, pronti a rilasciare interessanti interviste. Questa sera l’ospite speciale intervistato dalla famosissima showgirl col caschetto biondo, sarà Loretta Goggi.

Puntata speciale di “Temptation Island” per Canale 5

Rete 4, “Dritto e Rovescio” – La prima serata di Rete 4, si apre con il programma d’approfondimento condotto da Paolo Del Debbio. Il talk show è incentrato sull’attualità e sulla situazione economica e politica del nostro paese. Ad arricchire il programma ci penseranno tanti ospiti in studio e clip sui topic scelti.

Canale 5, “Il Viaggio di Temptation Island VIP” – Canale 5 ripercorrerà l’ultima stagione del reality Temptation Island, dedicato al mondo dei VIP. Alla conduzione ci sarà come sempre Alessia Marcuzzi, che ci porterà a scoprire se alla fine del reality show, sono continuate le storie d’amore avviate durante il programma. Andremo quindi a scoprire cosa è successo a: Pago e Serena Enardu; Gabriele Pippo e Silva Tirado; Alex Belli e Delia Duran; Simone Bonaccorsi e Chiara Esposito; Anna Pettinelli e Stefano Macchi; Ciro Petrone e Federica Caputo; Damiano Er Faina Coccia e la sua Sharon Macri. Focus speciale per Nathaly Caldonazzo e Andrea Ippoliti, dove scopriremo se sta continuando la loro vita da single.

Italia 1, “Shining” – Grande calssico del genere Giallo su Italia 1. Sbarca infatti in prima serata Shining, famosissimo film del 1980 diretto da Stanley Kubrick e con protagonista Jack Nicholson. La pellicola tratta la storia di Jack Torrance, scrittore da tempo bloccato con le idee, che decide di accettare l’incarico di custode invernale dell’Overlook Hotel, per ritrovare la giusta concentrazione. A seguirlo la moglie Wendy e il figlioletto Danny. Proprio il figlio possiede dei poteri paranormali che gli permettono di vedere nel passato e nel futuro. L’solamento nell’hotel tra le montagne, porterà Jack a passare da genio creativo alla pura follia.

Su La7 tornano le inchieste di Piazza Pulita

La7, “Piazza Pulita” – Torna, come ogni giovedì, il programma d’inchiesta di La7. Come sempre alla conduzione ci sarà Corrado Formigli. Il motto del programma non cambia, e rimane “‘la realtà è la nostra passione”. Con questo spirito la trasmissione ci proporrà inchieste, servizi degli inviati e analisi con gli ospiti in studio sui principali temi di attualità di politica interna, esteri, economia, ambiente e società. I telespettatori possono commentare la puntata in diretta, attraverso la pagina Facebook del programma o su twitter con l’hashtag #piazzapulita.

Tv8, “Hotel Transilvania” – Tv8 dà spazio ai film d’animazione in questa prima serata. Andrà infatti in onda dalle 21:30 la pellicola del 2012 chiamata Hotel Transilvania. Il nome del film riprende appunto il sontuoso hotel dove risiede il Conte Dracula. Inquesto speciale albergo i mostri e le loro rispettive famiglie possono divertirsi, liberi di essere sé stessi, senza alcuna presenza umana nei paraggi. Durante un weekend, per festeggiare il 118esimo compleanno della figlia Mavis, Dracula invita all’hotel tutti i mostri più famosi e tra questi troviamo: Frankenstein e consorte, la Mummia, l’Uomo Invisibile, una famiglia di lupi mannari, e tanti altri.

NOVE, “Casamonica, le mani su Roma” – Sul NOVE arriva il primo appuntamento con il documentario dedicato alla famiglia dei Casamonica. Il programma seguira un’indagine sul clan dei Casamonica, una delle famiglie più potenti che governano la malavita romana.

L.P.

Per rimanere sempre aggiornato sul mondo dello Spettacolo, CLICCA QUI !