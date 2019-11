Estrazioni Lotto SuperEnalotto 10 e Lotto Simbolotto del 31 Ottobre

Segui le estrazioni della sestina del SuperEnalotto e scopri i Numeri estratti del Lotto live e 10 e Lotto oggi sabato 26 Ottobre 2019 in tempo reale.

Torna l’ultimo appuntamento del mese di Ottobre. Quest’oggi giovedì 31 ottobre 2019 ci sono le estrazioni Live di Lotto, SuperEnalotto e 10 e Lotto. Il Jackpot ricomincia a salire dopo la vincita del vecchio montepremi di 209.000.000 di euro. E’ stato il record di Jackpot Sisal. Lo scorso Jackpot ha superato anche le lotterie americane di Mega Millions e Powerball, che hanno una vincita massima attuale rispettivamente di 154 e 50 milioni di dollari, che equivalgono a 140 e 45 milioni di euro.

SuperEnalotto, l'ultima estrazione di martedì 29 ottobre

Nessun “6” nel concorso di sabato 26 ottobre del SuperEnalotto, la cui combinazione vincente è stata 21 32 47 61 67 68, Jolly 25, SuperStar 69. Il Jackpot per l’ultimo concorso del mese, in programma giovedì 31, sale dunque a 25,5 milioni. La prima estrazione della settimana ha però portato bene ai due giocatori che hanno centrato il “5” – uno a Cumiana (TO) e uno a San Pietro in Casale (BO) – ognuno dei quali vince 92mila euro. Bene anche i due autori del “4stella”, a cui vanno 53mila euro ciascuno.

L’ultimo “6”, da 66,4 milioni, invece, risale al 17 settembre scorso, con la vincita di Montechiarugolo, in provincia di Parma, mentre il 13 agosto è stato vinto il Jackpot più alto nella storia del gioco, 209 milioni di euro a Lodi.

Estrazione SuperEnalotto 31 ottobre 2019

SUPERENALOTTO, I NUMERI VINCENTI: 35 41 53 60 65 80

Numero Jolly 86

SuperStar 16

Estrazioni del Lotto di oggi 31 ottobre 2019 ore 20:00

BARI 15 39 75 78 20

CAGLIARI 83 79 84 76 40

FIRENZE 76 86 4 37 30

GENOVA 68 49 23 47 64

MILANO 50 77 33 65 75

NAPOLI 8 34 25 83 59

PALERMO 51 20 87 27 59

ROMA 17 41 48 51 25

TORINO 53 36 37 31 52

VENEZIA 53 20 26 84 65

NAZIONALE 17 13 73 84 22

10 e Lotto: estrazione serale del 31 ottobre 2019

8 15 17 20 34

36 39 41 49 50

51 53 68 75 76

77 79 83 84 86

Numero Oro 15

Doppio Oro 15 39

Non solo SuperEnalotto, ecco i 5 simboli di Simbolotto 31 ottobre 2019

RUOTA DI ROMA