Giappone, Il castello Shuri di Okinawa in fiamme, era Patrimonio Unesco

Un terribile rogo in Giappone ha distrutto l’antico castello Shuri di Okinawa. Il luogo di grande interesse turistico era Patrimonio dell’UNESCO

Un vero e proprio disastro è anadato in scena nella notte giapponese. Infatti un terribile incendio ha letteralmente distrutto l’antico castello di Okinawa in Giappone. In terra nipponica il castello Shuri era una delle più grandi attrazioni turistiche, nonchè patrimonio UNESCO. In una notte è così scomparso un pezzo di storia della terra Nipponica.

Il castello, infatti prende nome dal quartiere Shuri della città di Naha. Il monumento architettonico risale al XIV secolo, in quel periodo regnava la dinastia dei Ryukyu, che stabilì il suo dominio sulle omonime isole fino al 1879, ossia fino all’integrazione nell’impero Giapponese. All’epoca il castello era un’autentica dimora dei sovrani, e la sede religiosa del regno delle Ryukyu.

Giappone, il terribile incendio nella notte

I Vigili del Fuoco locali, sono stati avvertiti dell’incendio alle ore 2:40 della notte, mentre in Italia erano le 18:40. Le fiamme hanno distrutto, oltre al castello anche altri sei degli edifici che compongono l’opera architettonica. I media locali, riportano proprio che l’incedio sia cominciato dalla struttura principale, colei che attrae ogni anno milioni di turisti.

Fortunatamente, in seguito all’incendio nessuna persona è rimasta ferita. Nonostante ciò, i residenti delle zone circostanti, sono stati fatti evacuare. Solamente dopo nove ore di operazioni dei Vigili del Fuoco locali, si è riusciti a spegnere il rogo.

Il portavoce della prefettura di Okinawa, Ryo Kochi, ha affermato che al momento non sono chiare le dinamiche dell’incendio e non si è a conoscenza su cosa o chi l’abbia provocato. Inoltre Kochi ha aggiunto che in questi giorni era in corso nel castello, una manifestazione che celbrava e ricordava la storia del regno delle Ryukyu, proprio per questo erano in corso dei lavori conclusi entro l’una di notte. Il portavoce ha concluso dichiarando che questi lavori per la manifestazione, non c’entrano con la natura dell’incendio.

L.P.

