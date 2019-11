Ilaria D’Amico, chi è la giornalista sportiva

Ilaria D’Amico è un volto noto del giornalismo sportivo. Scopriamo meglio chi è

Ilaria D’Amico è nata a Roma il 30 Agosto 1973 ed è una conduttrice e giornalista sportiva italiana. Dopo essersi diplomata si è iscritta alla facoltà di Giurisprudenza all’Università La Sapienza di Roma, ma non ha mai terminato gli studi. Una volta ha raccontato in un’intervista che è entrata nel mondo della TV grazie all’amico di famiglia Renzo Arbore. Ha cominciato infatti nel 1997 su Rai International con La giostra del goal che ha condotto per 6 edizioni. La sua dichiarata passione per il mondo del calcio la permette di seguire i Mondiali del ’98 in Francia e di curare uno speciale europeo del 2000. Ottiene il patentino da giornalista pubblicista il 16 Giugno 2001.

Dopo lo speciale dei mondiali del 2002 affidatogli, Ilaria D’Amico entra nel grande portale Sky per cui lavora dal 2003. Nel 2009 è stata premiata come giornalista sportiva dell’anno alla XXX edizione del Premio Ischia Internazionale di Giornalismo. Lo stesso anno il giornale britannico The Sun la inserisce nelle TOP10 giornaliste più sexy, insieme a Laura Esposito. Quattro anni più tardi arriva sul palco dell’Ariston in veste di proclamatrice, al fianco di Fabio Fazio, per proclamare Raphael Gualazzi.

Ilaria D’Amico, la vita privata

Ilaria D’Amico è molto conosciuta anche per la sua vita privata. Nel 2014 si è fidanzata e successivamente sposata con Gianluigi Buffon, portiere della Juventus e campione del Mondo 2006. Lui, ha lasciato la sua ex moglie Alena Seredova da cui ha avuto anche due figli: David Lee e Louis Thomas. Gigi e Ilaria – già madre di Pietro Rocco Attisani, avuto dalla precedente relazione con Rocco Attisani – hanno avuto un bambino, Leopoldo Mattia.

Ilaria D’Amico è stata indagata nel 2015 dalla procura di Roma per aver evaso l’Irpef tra il 2009 e il 2011 per circa 400.000 euro.