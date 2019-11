Ilaria Murtas, chi è la ragazza che nel 1996 ha perso di poco nelle finali di Miss Italia finendo seconda dietro a Denny Mendez.

Ilaria Murtas, chi è la ragazza battuta a sorpresa da Denny Mendez nelle finali di Miss Italia 1996. Cagliaritana di origine, anche se oggi vive a Milano e non frequenta più il mondo della moda e dello spettacolo, Ilaria è entrata a suo modo nella storia. A Salsomaggiore 23 anni fa infatti è stata l’ultima ad inichinarsi alla ragazza oriinaria di Santo Domingo. Un’elezione storica, è stata la prima Miss Italia di colore nella vita del concorso.

La bella Ilaria era arrivata giovanissima alle passerelle di Miss Italia e in quell’edizione, presentata da Fabrizio Frizzi, è arrivata ad un passo dal successo. Si è consolata conla fascia di Miss Mare Amarea, ma successivamente ha preso una strada completamente diversa. Infatti ha frequentato con successo l’Istituto Superiore per le industrie artistiche di Urbino, uscendo da lì nel ’99. Ha presentato come tesi di diploma un libro sui 60 anni della storia di Miss Italia. Il suo lavoro, che ha ottenuto il massimo dei voti, è stato anche una preziosa traccia per il libro sui 60 anni del Concorso voluto dal patron Enzo Mirigliani.

Ilaria Murtas, dalle passerelle al lavoro nel mondo del business

Ilaria Murtas dopo le emozioni provate nelle finali di Miss Italia 1996 ha scelto di prebndere strade completamente diverse. Ha lavorato e lavora ancora oggi nel mondo del business e in particolare si occupa di una nota azienda di servizi informatici. Il suo nome però è legato anche allo sport cagliarirtano. Infatti è figlia di Angelo Murtas, che in gioventù è stato ottimo giocatore di basket ma soprattutto è diventato un grande campione e un maestro di tennis, conosciuto ovunque.

Sua figlia ha provato a diventare regina di bellezza, po ha voltato pagia. E a rivedere quell’edizione del 1996 ci sono altri personaggi diventati poi in qualche modo noti. Dietro a Denny Mendez e Ilaria Murtas era finita la napoletana Maria Mazza, fiventata poi showgirl (e fidanzata di Francesco Totti). E alle finali di quell’anno c’erano pure Manila Nazzaro che ha vinto poi nel ’99, oltre a Chiara Giallonardo che oggi conduce Linea Verde su Rai 1.