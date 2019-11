Meteo – Il giovedì di Halloween accompagnato da una nuova perturbazione

By

Situazione meteo simile a quella di ieri sull’Italia. Il giovedì delle streghe di Halloween sarà accompagnato da una nuova perturbazione

Oggi è il giorno delle streghe di Halloween. Se c’è chi non sente questa festa sua, ci sono anche tantissimi ragazzi pronti ad organizzare una serata speciale, per festeggiare con gli amici. Ma per oggi, consigliamo a tutti di festeggiare al chiuso, visto che il quadro metereologico presente nella giornata odierna, farà da vero e proprio guastafeste.

Sull’Italia si presente una situazione molto simile a quella di ieri. L’unica differenza è che le piogge, già dal mattino, saranno in estensione anche sulla maggior parte delle regione centrali. A causare questo nuovo ciclo di perturbazioni, ci sta pensando sempre il vortice di aria fredda proveniente dalla Scandinavia. Così nella giornata di oggi, troveremo piogge sulle regioni di Nordovest e qualche pioggia anche sull’estremo NordEst.

Ma stavolta la discesa dell’acqua piovana non si ferma qui, e si estenderà anche arrivando al centro ed all’estremo sud. Saranno numerosi i temporali, che colpiranno soprattutto il basso Tirreno in particolare la Campania e la Calabria. Situazione più stabile invece al Nordest, sul basso adriatico e sulla Sicilia. Per la giornata di oggi, il Dipartimento della Protezione Civile, ha diramato una semplice Allerta Gialla su Toscana, Umbria, Lazio e Abruzzo. Andiamo adesso a vedere nello specifico che tempo farà oggi.

Meteo, Giovedì 31 ottobre

Come abbiamo anticipato, nella giornata di oggi si ripeterà la perturbazione giunta sull’Italia ieri. Questa perturbazione ha provocato un peggioramento sulle regioni settentrionali e su parte di quelle centrali. Le piogge che hanno colpito l’Italia in queste ore, hanno permesso la formazione di zone con accumuli pluviometrici nell’arco delle ultime 24 ore hanno toccato punte di oltre 90mm nel Pisano. Proprio in questa zona, nella giornata di ieri si sono sviluppati anche alcuni temporali. Andiamo a vedere adesso che giornata ci aspetterà oggi.

Sulle regioni dell’Italia Settentrionale, la giornata si aprirà con qualche piovasco solo su centro-est Alpi, Appenino Emiliano, in serata localmente sulle Alpi occidentali e Levante Ligure. Nuove perturbazioni e piogge anche su parte del NordOvest, con piogge che toccheranno nuovamente il basso Piemonte e Liguria. Nubi minacciose invece su Lombardia ed Emilia Romagna. Con l’arrivo della sera ci saranno ampie schiarite tra Triveneto e Friuli. Le temperature restano stabili e si aggirano intorno ai 13 e 16 gradi.

Mentre invece sull’Italia Centrale arriva una grande instabilità, specie sul versante adriatico con piogge e rovesci. Qui si estenderanno piogge dalle Marche all’Abruzzo. Situazione meteo instabile anche per Lazio, Umbria e Toscana. Su queste due regioni, si svilupperanno dei veri e propri temporali durante l’arco della giornata. Piogge e temporali anche sulla parte settentrionale della Sardegna. Anche qui le temperature sono stazionarie, con massime che varieranno dai 14 ai 19 gradi.

Infene sulle regioni dell’Italia Meridionale, aumenta l’instabilità specialmente sulla Sicilia, con qualche rovescio di troppo sulla parte settentrionale della regione. Inoltre piogge e rovesci, colpiranno anche Puglia e Calabria in giornata, ma saranno fenomeni isolati. Mentre invece, con l’arrivo della sera, anche la Campania sarà colpita dalle precipitazioni. Qui le temperature sono in lieve diminuzione, con valori massimi che oscilleranno tra i 16 ed i 20 gradi.

L.P.

