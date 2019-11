Buffon, tapiro d’oro per truffa indiretta

Tapiri d’oro per Gianluigi Buffon. Il portiere della Juventus è stato coinvolto e usato in una truffa, con la sua immagina utilizzata a sua insaputa.

Tapiro d’oro per Buffon

E così stasera riceverà il classico ‘premio’ da Valerio Staffelli, il tutto in onda alle 20.35 su Canale 5. “Ho incaricato il mio avvocato di sporgere denuncia, mi dispiace se qualcuno è cascato in questo tranello subdolo e pericoloso. Fate bene a denunciare”.

Non è il primo tapiro per l’estremo difensore di Carrara, ormai prossimo alle 42 primavere. Tra i precedenti c’è anche la consegna per il clamoroso episodio di Muntari e il gol fantasma in un bollente Milan-Juventus, match che di fatto lanciò i piemontesi verso lo scudetto. Un tema tornato di moda nelle ultime ore data la sfida tra bianconeri e rossoneri di ieri sera.

