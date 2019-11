Ecco chi è Magalì, la presunta figlia di Diego Armando Maradona. La ragazza lo ha annunciato in Argentina ed è pronto a ribadirlo stasera con Barbara D’Urso.

Diego Armando Maradona e una nuova, possibile, figlia. Questa volta si tratta di Magalì, una 23enne argentina. La ragazza, già madre, lo ha annunciato in un programma albiceleste, ‘Intrusos’. Data in adozione in tenera età dalla madre biologica, ha ritrovato quest’ultima solo lo scorso anno e lì avrebbe saputo di essere figlia dell’ex fuoriclasse.

Chi è Magalì

La donna è nata nel 1995, nell’anno in cui Maradona allenava il Racing. Secondo la stampa sudamericana, tutto sembra corrispondere con la donna che sarebbe a tutti gli effetti ad una delle figlie del calciatore. E se la paternità fosse reale, Magalì sarebbe esattamente la sesta figlia di Maradona. Seguirebbe Diego Armando Maradona Junior, nato dal rapporto con Cristina Sinagra ai tempi di Napoli; Dalma e Giannina avute con Claudia Villafañe; Jana, nata da una relazione con una donna argentina e in ultimo (o quasi) Dieguito Fernando, figlio di Verónica Ojeda.

A far ulteriore chiarezza sarà proprio la diretta interessata, giunta in Italia e pronta ad intervenire stasera nella nuova puntata di ‘Live – Non è la D’Urso’. La nota presentatrice Mediaset si è già battuta in passato per riconoscere la paternità con Maradona Junior, obiettivo poi raggiunto dopo una lunga

