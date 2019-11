Chi è Matteo Sarzana, general menager di Deliveroo

Chi è Matteo Sarzana. Il famoso general manager italia del colosso Deliveroo ha una carriera brillante ed incredibilmente lunga alle spalle, malgrado la giovanissima età.

Chi è Matteo Sarzana, il general manager Italia del colosso Deliveroo. La multinazionale del cibo consegnato in casa sta ormai conquistando tutto il mondo. Pochi altri servizi sono comodo e veloci come l’infrastruttura messa in piedi dal fondatore cinese Will Shu. La crescita dopo la fondazione dell’azienda è stata immediata ed esplosiva. Offrendo una consegna veloce e affidabile, che il cliente può monitorare dal cellulare, Deliveroo ha visto una crescita dei ricavi di oltre il 650%. I ristoranti partner, si legge sul sito ufficiale, riescono ad aumentare i loro ricavi del 30%, creando migliaia di posti di lavoro nel settore della ristorazione. Una vera e propria multinazionale italiana. In Italia ad essere fondamentale per il successo del brend è il giovane Matteo Sarzana.

Chi è Matteo Sarzana, general mager di Deliveroo Italia

L’attuale general manager della sezione Italia di Deliveroo ha studiato alla IULM di Milano. Laureto in Scienze della Comunicazione, diventa presto team leader dell’Alfa Romeo. Dopo una piccola parentesi americana, torna in Italia e lavora con dei brand di primissimo livello. Costa Crociere, Barilla, Ford, Microsoft, Artemide, Air One, Vodafone, Danone, SeatPG, Colgate e Acer. Tutte aziende che si sono fornite dei suoi servigi. Poi Deliveroo si è affidato a lui e da allora gli affar in Italia vanno a gonfie vele. Con lui e con un marchio che via via si sta cementando nell’immaginario collettivo, l’azienda è tra le realtà più grandi in Italia per quanto concerne la consegna di cibo in tempi brevi. Di seguito un’intervista di Matteo Sarzana ai microfoni di Food Makers.

La sua visione dell’azienda

Perchè questa espansione delle aziende che portano cibo?

“E’ una mera questione di numeri e quindi di opportunità di business. Mangiare è una delle poche attività che ogni essere umano deve svolgere più volte al giorno tutti i giorni. Negli ultimi anni si è sviluppata anche un’affezione nei confronti del cibo, della cucina e degli chef senza precedenti. D’altra parte la tecnologia ha reso possibile l’implementazione di servizi con un costo molto basso. Ogni nostro ristorante ha, ad esempio, un tablet su cui riceve gli ordini e tramite il quale gestisce la sua presenza sulla nostra piattaforma, questo è possibile perchè il prezzo della tecnologia si è abbattuto.

Inoltre, i nostri driver, possono usare la nostra applicazione tramite il loro smartphone dal momento che la penetrazione di questi device è prossima al 100% Infine, dal momento che la consegna di cibo pronto è quella “logisticamente” più difficile, poichè coinvolge tanti attori e gli imprevisti sono potenzialmente infiniti, i margini sono potenzialmente molto elevati. Nessuno noterà la differenza se la carta igienica ordinata tramite amazon arriva con 10 minuti di ritardo, ma se la pizza ha 10 minuti di ritardo il cliente mangerà un piatto mediocre”.

Le cifre del mercato?

“Il mercato del food delivery vale più di 70 miliardi e di questi meno del 10% è transato online, da qui si evince l’enorme potenzialità del mercato e anche il crescente interesse dei VC”.

Peculiarità dell’APP?

“Non appena aperta l’app di Deliveroo l’utente viene geolocalizzato e gli vengono presentati i migliori ristoranti della sua zona con i tempi di consegna che ci impegniamo a rispettare.

I tempi di consegna sono dinamici per trasparenza nei confronti dell’utente e sono definiti sia dal nostro algoritmo che dal ristorante che può, magari in una serata particolarmente piena, decidere di aumentare il tempo di preparazione. in questo caso il sistema si aggiorna automaticamente perché il cliente abbia un’aspettativa reale nei confronti dello status del suo ordine.

Una volta selezionato il ristorante non rimane che scegliere i piatti dal menù e pagare online con carta o paypal. Da questo momento parte una delle peculiarità uniche di Deliveroo, il tracking in tempo reale dell’ordine.

Il cliente può seguire sulla mappa della città la posizione del driver che gli viene assegnato fino al ristorante e poi dal ristorante a casa. In questo modo c’è totale trasparenza sullo status dell’ordine.

Qualora ci fosse un qualsiasi problema, il nostro customer care contatterà il cliente, mentre nel caso sia il cliente a doverci contattare, può farlo telefonicamente, via mail o tramite la live chat disponibile su sito e app”.

