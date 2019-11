Ronaldo a rischio squalifica per mancato controllo anti-doping? La verità 

Cristiano Ronaldo e la possibile squalifica per anti-doping: facciamo chiarezza dopo l’allarme lanciato in diretta da Antonio Cassano.

Cristiano Ronaldo e il rischio squalifica per mancato controllo anti-doping, facciamo chiarezza. L’allarme è stato lanciato ieri sera Antonio Cassano in diretta a Tiki Taka su Italia 1.

Ronaldo a rischio squalifica?

Secondo Fantantonio, CR7 rischierebbe grosso. Il motivo? L’essere andato via dall’Allianz Stadium poiché furioso per la sostituzione, non tenendo conto anche di eventuali controlli della Fifa.

Ecco quanto dichiarato dall’ex attaccante: “Ronaldo non può andare via prima della partita, perché c’è l’antidoping e ora occhio che rischia di diventare complicata la situazione. A me successe 12 anni fa in Roma-Lazio: Capello mi sostituì, io sbroccai e andai via prima di tutti. Fui costretto a tornare indietro, poiché se sorteggiato e poi assente avrei preso due anni di squalifica”.

Tuttavia è doveroso sottolineare che in realtà la regola è cambiata, anche da un bel po’. Ora non vi è più un’estrazione come accadeva anni fa, ma i nomi vengono designati e annunciati ancor prima del fischio d’inizio. Quindi, di fatto, il portoghese si è allontanato anche perché consapevole di non doversi intrattenere con i controlli post partita, e quindi non rischia assolutamente niente. Nessuna squalifica per il fenomeno lusitano.

