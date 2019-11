Diletta Leotta e Gigi D’Alessio, bacio e web in delirio – FOTO

Diletta Leotta e Gigi D’Alessio, la verità su quel bacio sospetto tra rivelato dal settimanale ‘Chi’. Ecco cosa c’è davvero dietro quelle immagini che hanno scosso il mondo dei social.

Web in delirio per una foto lanciata dal settimanale Chi. In questa si vede un bacio (sulla guancia, anche se non perfettamente chiaro) del cantante alla giornalista sportiva, risalente a qualche sera fa in cui i due sarebbero stati a cena. Ma non da soli.

Diletta Leotta e Gigi D’Alessio: il retroscena sul bacio

Secondo quanto infatti riporta sempre la nota rivista di gossip, presente all’incontro c’era anche il fidanzato della presentatrice Tv: il pugile Daniele Scardina, noto più comunemente come Toretto. Nessuna strana relazione, quindi, tra la Leotta e il cantatore napoletano.

Il titolo ‘Incontro al bacio’ è stata solo una (grossa) mossa vincente per far cadere in tanti nella trappola e indurre a comprare la nuova uscita, ma in realtà non c’è niente di particolare e segue l’immediata specifica. Presente all’incontro a Milano, avvenuto in un locale nei pressi di Porta Venezia, anche tanti altri amici.

La Leotta, intanto, è stata a Napoli nell’ultimo weekend di Serie A. Ma questa volta non ci sono stati cori dagli spalti per lei. Nell’ultima occasione ci fu un esilarante ‘Diletta mostraci le tette’ intonato dagli spalti del San Paolo, per un episodio che fece sorridere anche la stessa siciliana. L’episodio, tuttavia, fece discutere poiché la tifoseria partenopea fu additata come sessista. La stessa Leotta, successivamente, difese i tifosi campani.

