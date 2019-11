Italia-Brasile U17, dove vedere la gara ed i link streaming

Italia-Brasile U17, ecco dove vedere la Nazionale di calcio. Gli azzurri daranno tutto quello che hanno anche in questa ennesima gara della loro storia, che non si preannuncia affatto facile. Fischio d’inizio alle ore 00.00.

Italia-Brasile U17 di calcio si disputerà oggi alle 00.00. La Nazionale italiana parte ovviamente favorita, ma sono proprio questi match quelli che più possono nascondere insidie e destare problemi.

Italia-Brasile U17, dove vedere la gara

A differenza delle squadre che giocano in campionato, le Nazionali hanno un trattamento diverso. Esse non devono sottostare in maniera eccessiva ai diritti televisivi, che comunque inficiano considerevolmente nei propri bilanci. Tuttavia, essendo i tempi ristretti a causa delle partite che si disputano di solito durante delle pause dei rispettivi campionati, gioco-forza le gare si disputano in determinati intervalli.

RAI o Sky Sport? Ecco dove vedere Italia-Brasile U17

LEGGI ANCHE —> Asta del fantacalcio, ecco tutte le formazioni della Serie A [GRAFICO]

Alternative

Tra le alternative non a pagamento ci sarebbero piattaforme che offrono la visione da emittenti estere senza che si sfoci nell’illegalità perché, secondo quanto dichiarato dai giudici dell’UE, è possibile vedere le partite in streaming utilizzando dei siti esteri. Stesso discorso non vale per Rojadirecta.

Ecco la lista di alcune alternative: