Biografia della cantante Ivana Spagna che negli ultimi anni si è defilata dai palcoscenici

Ivana Spagna, nata a Valeggio sul Mincio il 16 dicembre 1954, è una cantautrice e scrittrice italiana riconosciuta a livello internazionale. Il suo successo arriva nel 1986 quando auto produce due canzoni in inglese: Easy Lady e Jealousy. Queste la portano alla ribalta in tutto il mondo, non solo in Italia. L’anno dopo si conferma con Call Me che anticipa il primo album, Dedicated to the Moon. Questa canzone in Italia si posiziona al secondo posto, ma raggiunge il vertice della classifica europea ed la seconda posizione nella classifica inglese. Call Me vince anche il Festivalbar. Nel 1988 esce il secondo album You are my energy, di cui il primo singolo estratto è Every Girl and Boy che raggiunge la Top 5 europea e la Top 25 britannica. Ivana Spagna partecipa al Festival di Sanremo 1989 come ospite internazionale. Ad inizio degli anni ’90 il Dalai Lama le dedica una poesia che la Spagna rende una musica con il titolo di Words of Truth.

Nel 1994 fa uscire Lady Madonna che si posiziona quarto nella classifica dei singoli. Nell’autunno dello stesso anno Elton John la sceglie come voce italiana della sua Circle of Life, colonna sonora del film Il re leone. Nel 1995 Spagna partecipa al Festival di Sanremo con il brano Gente come noi e conquista il terzo posto. Negli anni duemila alterna lavori musicali in tutto il mondo a l’attività di scrittrice.

Ivana Spagna, curiosità e vita privata

Nel libro ‘Quasi una confessione‘ ha confessato di non essersi mai vista bella e di aver fatto ricorso alla chirurgia estetica per migliorare denti e naso. Ha raccontato di aver pensato al suicidio in seguito alla morte dei suoi genitori. Diversi sono stati poi gli episodi con il paranormale ed i sogni premonitori. Un po’ di tempo fa ha raccontato un aneddoto in particolare: “Una volta ho sognato di essere alla guida della mia macchina e ad un certo punto mi si bloccava lo sterzo e vedevo sulla sinistra due sei rovesciati, l’indomani mi successe tutto per filo e per segno e quei due sei erano in realtà due lettere G di un’azienda dove si è fermata la mia auto”. La cantante ha una storica sosia, di nome Wanda Fisher, che tempo fa ha anche querelato salvo poi ritirare la denuncia. A Como ha una boutique di animali domestici.

Per quel che riguarda la vita privata, nel 1992 ha sposato a Las Vegas il musicista Patrick Debort dopo 7 anni di relazione, ma si è separata dopo qualche settimana. La donna ha avuto anche un aborto spontaneo verso i 3 mesi e mezzo dalla gravidanza.

Leggi anche—> Anticipazioni TV: Sfida di share tra Montalbano e Live non è la D’Urso