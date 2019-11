Jenny De Nucci, chi è: età, carriera e vita privata dell’attrice

Jenny De Nucci, da Il Collegio al Festival di Venezia. Scopriamo chi è

Jenny – che non è il diminutivo di Jennifer, come puntigliosamente ricorda – De Nucci è nata a Monza il 27 maggio del 2000. La sua notorietà è cominciata quando ha partecipato alla prima edizione de Il Collegio, reality show di Rai 2. Vive con i suoi genitori e sua sorella a Limbiate, un paese in provincia di Monza. Diplomata al liceo linguistico ama le lingue e viaggiare. Quando era più piccola ha praticato danza – sua passione tutt’ora, ma che ha abbandonato per i numerosi impegni – presso il Centro Studio Danza L’étoile di Varedo. Oltre la danza, la sua più grande passione è il teatro ed il mondo dello spettacolo, passione che, sta ampiamente curando. Ha studiato alla Scuola di teatro Binario 7 a Monza.

Jenny ha cominciato dalla TV per poi accaparrarsi milioni di followers sui social: 1 milione su Instagram e quasi 2 milioni su TikTok. Lei stessa ha dichiarato: “Passare da niente a milioni di follower non è stata una passeggiata. Ero una ragazzina di 16 anni che andava a scuola con il pullman, ora mi ritrovo ad essere fermata ogni 20 metri”. In merito a Il Collegio, invece, dice: “C’è una differenza abissale tra Il Collegio di quest’anno e quello al quale ho partecipato io. Noi l’abbiamo vissuto per primi ed eravamo terrorizzati perché non avevamo idea di come funzionasse. Ora sono più ‘sgamati’. Non fingevamo”.

Jenny De Nucci, vita privata

Avere successo a 18 anni non è proprio semplice, Jenny De Nucci è passata da Il Collegio, al web, al Festival di Venezia ed ha persino scritto un libro. ‘Girls. Siamo tutte regine’ è il libro edito da De Agostini, di 256, scritto da Jenny. Con tutto il tempo occupato dalla vita professionale, ha del tempo per coltivare l’amore? La risposta è sì. Jenny è attualmente fidanzata con l’attore Riccardo De Rinaldis, volto conosciuto per Don Matteo 12.

