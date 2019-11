Simone Coccia, chi è: età, carriera e vita privata

Simone Coccia è il fidanzato della senatrice Stefania Pezzopane. Scopriamo meglio chi è

Simone Coccia è nato a L’Aquila il 13 agosto 1983. La sua carriera è cominciata come spogliarellista e nel 2014, grazie alla sua fama nel mondo degli spogliarellisti è arrivato a partecipare e raggiungere le vette di Mister Italia. Il concorso non l’ha vinto, ma lo stesso hanno ha guadagnato il titolo Moda, offerto da DonTheFuller. Ha fatto anche piccole apparizioni in TV: nel film The Lady, di Lory Del Santo e come corteggiatore ad Uomini e Donne, il dating show di Maria De Filippi.

Ciò che ha reso veramente noto Simone Coccia è la sua relazione con la senatrice Stefania Pezzopane, più grande di lui di 24 anni. Nel 2014 lui fece una dichiarazione radiofonica alla Pezzopane, dicendo: “Io voglio sposarla. Stefania, vuoi prendermi come tuo legittimo sposo?”. Stefania Pezzopane era ospite della popolare trasmissione di infotaintment “Un giorno da pecora”, condotta da Claudio Sabelli Fioretti e Giorgio Lauro su Radiodue Rai. La sua risposta è stata: “Ci devo pensare. Io la risposta la darò nel momento giusta. Siamo molto legati, per il futuro non mi sento di escludere nulla, intanto viviamo questo bellissimo presente”. Ad oggi, i due, non sono ancora sposati.

Simone Coccia ed il terremoto ad Amatrice

Quando nel 2016 un terremoto ha raso al suolo la città d’Amatrice, Simone Coccia è stato uno dei volontari ‘VIP’ che si è messo a disposizione per aiutare i cittadini. Abitante de L’Aquila, sa cosa vuol dire vivere una situazione del genere, ed ha offerto tutto il suo aiuto. Ciò che ha creato caos e fatto discutere è stato il fatto che la compagna, Stefania Pezzopane, ha condiviso un suo selfie sorridente con alle spalle le macerie. Subito lo scatto ha scatenato grande polemica sul web, tanto che la senatrice è stata costretta a rimuovere da Facebook la foto.