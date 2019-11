Sondaggi elettorali, il centrodestra per la prima volta sopra il 50 per cento

Sondaggi elettorali, il centrodestra se le elezioni fossero in programma domattina arriverebbe alla maggioranza assoluta in Parlamento.

Sondaggi elettorali, il centrodestra continua a salire mentre si preannunciano giorni comploicati per la maggioranza di governo. La salute della coalizione tra Pd e 5 Stelle, partita nel migliore dei modo ma poi molto a rilento. è decisamente cagionevole. Una volta di poiù lo dimostrano gli ultimi rilevamenti non di parte.

Sono le stime che Swg ha realizzato come ogni lunedì per La 7 e fotografano un Paese che sta virando sempre più a destra, almeno nelle intenzioni di voto. In particolare a trascinare l’eventuale coalizione sarebbe la Lega, salita in sette giorni dal 34,1 per cento possibie all’attuale 34,5 per cento. Un risultato anche migliore rispetto a quanto ottenuto nelle ultime Europee.

Ma continua a crescere anche Fratelli d’Italia. Il partito guidato da Giorgia Meloni conferma di essere sempre più la seconda forza nello schieramento del centrodestra. In una settimana è passato dall’8,9 per cento ad un 9,5 che l’avvicina alla fatidica cifra tonda. Sostanzialmente stabile invece Forza Italia a quota 6,2 per cento. Sul futuro del partito di Berlusconi però potrebbero pesare le defezioni, a comincire da quella di Mara Carfagna.

Sondaggi elettorali, il Pd è sempre meglio dei 5 Stelle tra i partiti di governo

Sondaggi elettorali, come viaggiano i partiti attualmente al governo Il Pd conferma di essere il più forte, attestandosi al 18,6 per cento, con una crescita dell’1,1 per cento. Crisi piena, almeno suilla carta, invece per il MoVimento Cinquestelle. Sul sondaggio certamente ha pesato la delicata trattativa con Arcelor Mittal per il futuro dell’ex Ilva. OIntanto però i Pentastellati sono passati dal 16,8 al 15,8 per cento.

Scende anche Italia Viva, nata dalle idee di Matteo Renzi. Dopo l’entusiasmo iniziale, c’è un rallenta,mento, tanto che le previsioni danno un 5,6 per centro contro il 6 pieno di una settimana fa. Scendono anche Sinistra Italiana-Mdp articolo 1 e i Verdi (all’1,9 per cento), così come +Europa. Piccolo balzo avanti invece per Cambiamo, voluto dal gobvernatore della Liguria, Toti, passato dall’1,1 all’1,3 per cento.

Tirando le somme, il raggruppamento con Lega, Fratelli d’Italia, Forza Italia e Cambiamo arriva al 51,5 per cento.E la prossima scadenza elettorale in Emilia Romagna a fine gennaio si annuncia come esame fondamenntale.