Chi è Walter Ricciardi, presidente della ‘Missione Borad for Cancer’ 

Tutto su Walter Ricciardi, eccellenza italiana dell’ambito sanitario riconosciuto anche a livello mondiale.

Gualtiero Walter Ricciardi, nato a Napoli il 17 aprile 1959, è un medico e docente universitario. Professore ordinario di Igiene e Medicina Preventiva, è stato vicepreside della facoltà di medicina e chirurgia all’Università Cattolica del Sacro Cuore.

Chi è Walter Ricciardi

Ha avuto anche un ruolo di spicco al Policlinico Gemelli di Roma, direttore del dipartimento della Sanità Pubblico, ed è stato pure presidente della SIMM: società italiana medici manager. E’ inoltre il fondatore dell’Osservatorio Italiano sulla Salute nelle Regioni Italiane, di cui è anche direttore.

Una carriera sempre più in ascesa, con conferme anche internazionali. E’ stato infatti componente della Commissione Europea designata per gli investimenti nella sanità dell’Unione Europea, così come anche membro della Federazione Mondiale della società e della sanità pubblica.

Nel 2017 il presidente Sergio Mattarella, su proposta del presidente del Consiglio Paolo Gentiloni, lo ha nominato Commendatore della Repubblica in ambito scientifico e sanitario. Nello stesso anno, inoltre, sempre lo stesso Gentiloni lo ha designato per rappresentare l’Italia nell’Executive Board dell’Organizzazione Mondiale della Sanità per il triennio 2017-2020.

Quest’anno è stato nominato Presidente del “Mission Board for Cancer”, l’organizzazione continentale che si occupa del programma di ricerca e innovazione relativo al cancro. Sarà a capo di un team di 15 esperti, con un programma che andrà dal 2021 al 2027.

