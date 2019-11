Anna Galiena: l’amore, i ricordi, il successo dell’attrice

Chi è Anna Galiena: l’amore e i due matrimoni alle spalle, i tanti ricordi della lunga carriera, il successo dell’attrice.

Forse una delle attrici italiane più amate, esordisce a teatro a fine anni Settanta. Va infatti a studiare recitazione a New York, dove nel 1978 debutta come Giulietta nella tragedia Romeo e Giulietta. Successivamente entra all’Actors Studio di Elia Kazan. Nel 1983 torna in Italia e fa parte del cast del film Sotto il vestito niente di Carlo Vanzina. Molte sono le pellicole a cui prende parte negli anni Ottanta ma il grande pubblico la scopre sono nel 1989, quando recita al fianco di Francesco Nuti nel film di quest’ultimo Willy Signori e vengo da lontano. Nel 1990 interpreta Mathilde in Il marito della parrucchiera, altro ruolo popolare.

Il successo e la popolarità di Anna Galiena

Recita in molti popolari film italiani come Il grande cocomero di Francesca Archibugi, Senza pelle di Alessandro D’Alatri, La scuola di Daniele Luchetti e Come te nessuno mai di Gabriele Muccino. Prende parte anche a pellicole erotiche, nel ruolo di protagonista: ricordiamo Prosciutto prosciutto di Bigas Luna e il film di Tinto Brass Senso ’45. Nel 2003 fa parte della giuria del Festival Cinematografico Internazionale di Berlino. Tra gli altri film, più recenti, recita in Il console italiano di Antonio Falduto; nel 2012 in Sleeping around, di Marco Carniti e nel 2013 in Stai lontana da me di Alessio Maria Federici. In totale è apparsa in più di cinquanta film. Numerose sono state anche le sue partecipazioni in fiction televisive italiane e straniere.

Nel 2017 partecipa al talent show Ballando con le stelle. La sua ultima pellicola è Croce e delizia, un film del 2019 diretto da Simone Godano, con tra gli altri Alessandro Gassmann, Jasmine Trinca, Fabrizio Bentivoglio e Filippo Scicchitano. Impegnata nel mondo dello spettacolo, è tra coloro che si mobilitano per evitare lo sfratto del regista Beppe Ferrara. Si è sposata due volte: la prima con uno scrittore americano di nome John. Quindi in seconde nozze con un produttore cinematografico francese di nome Philippe Langlet. Ha divorziato in entrambe le occasioni.