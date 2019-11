Anticipazioni TV: Su Rai1 il film che celebra Enrico Piaggio

Novità nel palinsesto televisivo italiano. Va in onda su Rai 1 il film che celebra Enrico Piaggio. Mentre su Italia 1 tornano “Le Iene Show”

Rai 1, “Enrico Piaggio, un Sogno Italiano” – Prima tv per il film dedicato ad Enricio Piaggio. Ambientata nel 1945, la fabbrica Piaggio è in macerie. Piaggio avverte l’enorme responsabilità che grava sulle sue spalle: la vita di tante famiglie dipende dalla sua capacità di creare nuovo lavoro. Inizia a formarsi nella sua mente un progetto, un sogno: realizzare un mezzo di trasporto piccolo, agile ed economico, capace però di rilanciare la mobilità e dare impulso alla ripresa. La strada dell’affermazione, per Piaggio e per la sua creatura, è irta di ostacoli. Un avido finanziere ricorre lo ostacolerà.

Rai 2, “Il Collegio” – Torna su Rai 2 il docu reality intitolato il Collegio. E’ tutto pronto per la quarta stagione. Quest anno gli studenti saranno catapultati nell’anno 1982, un anno particolare, visto che gran parte dei loro genitori a quell’epoca frequentavano la scuola media. Vedremo se i studenti del collegio riusciranno a catapultarsi nella realtà che un tempo fu dei loro genitori.

Rai 3, “#CartaBianca” – La prima serata di Rai 3, invece è riservata al programma d’approfondimento condotto da Bianca Berlinguer. Verrà raccontata l’attualità del nostro Paese, approfondendo i topic principali del dibattito publico. I principali temi trattati sono la politica, la cronaca, giovani e anziani, salute e ambiente ed infine economia e lavoro. Il programma condotto da Bianca Berlinguer tende a distanziarsi dal solito talk show, infatti è previsto per ogni puntata, un faccia a faccia tra due volti noti della politica italiana.

Rete 4, “Fuori dal Coro” – Torna la trasmissione di approfondimento condotta da Mario Giordano. Il programma viviseziona tutti gli argomenti dell’attutalità economica e politica, dando così spazio alle opinioni più controverse del momento. Il tutto arricchito da clip realizzate dalla regia e dagli ospiti in studio. Sarà possibile partecipare a programma, anche grazie ai canali social della trasmissione.

Canale 5, “Caccia al Tesoro” – Prima Tv anche per Canale 5, dove arriva il film comico diretto da Carlo Vanzina. La pellicola tratta la storia di Domenico Greco, sfortunato attore teatrale che naviga nei debiti e vive a sbafo in casa della cognata Rosetta, vedova di suo fratello, che ha un figlio di 9 anni malato di cuore. L’unico modo per salvarlo sarebbe operarlo in America, ma l’operazione costa 160 mila euro. Disperati, vanno a pregare San Gennaro chiedendo un miracolo. E San Gennaro risponde dando loro il via libera per “prendersi” uno dei suoi gioielli. Parte così una ‘caccia al tesoro’ che li porterà da Napoli a Torino, fino a Cannes.

Italia 1, “Le Iene Show” – Uno dei ritorni più grandi del canale Mediaset riservato ad un pubblico di ragazzi, è quello de “Le Iene Show”. Condotto da Alessia Marcuzzi e Nicola Savino, ma soprattutto dalle pungenti battute della Gialappa’s Band, il programma ci porterà alla scoperta di vari casi segnalati dal pubblico della trasmissione. Ma non solo casi di ronaca nera, ci sarà spazio anche a clip divertenti e scherzi alle celebrità italiane.

La7, “Di Martedì” – Anche per La7, solito appuntamento in prima serata con il talk show condotto da Giovanni Floris, che oramai è giunto alla quarta stagione. La trasmissione affronta i temi caldi dell’attualità, della politica e dell’economia attraverso inchieste, servizi e l’intervento degli ospiti in studio. Spazio anche alla satira e agli interventi del pubblico da casa che possono partecipare, attraverso i canali social Facebook e Twitter del programma.

Tv8, “Agente 007, il mondo non basta” – Continua la scalata tra i film della serie sull’agente 007, con il capitolo numero 19. In questo film, la missione di Bond è quella di proteggere Elektra King, la figlia di un magnate del petrolio. Ben presto, però, Bond capisce che le cose non sono come sembrano e che Elekta non solo non necessita di nessuna protezione, ma è anche l’amante di Renard e, insieme, i due vogliono appropriarsi del controllo del petrolio.

NOVE, “Hercules: il Guerriero” – Anche per il NOVE, arriva il film d’azione del 2014. La pellicola tratta la storia del semidio Hercules, delle sue battaglie e la sua tragica fine. Ad interpretare Hercules ci penserà Dwayne “The Rock” Johnson. Altria ttori di spicco nel cast sono John Hurt e Ian McShane.

