Concorso all’ACI, ben 305 posti per laureati e diplomati

Si apre il concorso all’Aci (Automobil Club Italia) per ben 305 posti. Potranno partecipare al concorso laureati e diplomati, scopriamo requisiti e modalità

L’Automobil Club Italia meglio conosciuta come Aci, ha deciso di bandire un nuovo concorso per l’assunzione a tempo indeterminato di ben 63 diplomati e 242 laureati per vari profili professionali. Per partecipare al concorso c’è bisogno di alcuni requisiti generali per l’accesso alle selezioni pubbliche.

Per i laureati, nei bandi è indicato il titolo di studio adatto alle varie posizioni. Specie per il profilo amministrativo (200 posti) va bene qualsiasi laurea (magistrale, triennale, specialistica). Si potrà presentare la candidatura entro il 5 dicembre.

Per i laureati il concorso prevede le seguenti prove:

prova preselettiva : quesiti a risposta multipla su materie della prova scritta e del colloquio orale (il numero di quesiti e il tempo a disposizione è diverso in base al profilo, per maggiori dettagli consulta i bandi)

: quesiti a risposta multipla su materie della prova scritta e del colloquio orale (il numero di quesiti e il tempo a disposizione è diverso in base al profilo, per maggiori dettagli consulta i bandi) due prove scritte , una a contenuto teorico ed una a contenuto pratico

, una a contenuto teorico ed una a contenuto pratico una prova orale.

Ai laureati sarà dedicata una propria banca dati, da cui saranno estratti i quesiti oggetto della prova d’esame.

Il concorso per diplomati prevede:

una prova scritta con quiz a risposta multipla;

una prova orale.

Concorso Aci, come prepararsi alla prova d’esame

Per prepararsi al meglio alla prova d’esame è necessario l’acquisto del manuale completo Edises. Il manuale è necessario soprattutto se si ambisce alle posizioni per i 200 Amministrativi e con materie comuni per altri profili Area B e C.

Il testo riporta tutte le fasi del concorso. Infatti sono compresi la prova selettiva scritta e orale, e gli argomenti trattati sono: diritto amministrativo, procedimento amministrativo, tutela della privacy e misure anticorruzione, rapporto di lavoro alle dipendenze della Pubblica Amministrazione, contratti pubblici, diritto civile (contratti, obbligazioni e diritti reali di garanzia, disciplina dei beni mobili registrati), reati contro la Pubblica Amministrazione, informatica, inglese e statuto dell’ACI (disponibile online).

Invece per il concorso dei 63 posti per diplomati, kit completo con le materie scritte ed orali. Il kit comprende:

Manuale e Test di logica e cultura generale;

Concorso 305 posti nell’ACI – Manuale completo 200 Amministrativi e materie comuni per altri profili Area B e C.

Inoltre insieme al kit è in omaggio:

Videocorso di logica, con esercitazioni guidate e quesiti aggiuntivi;

– Software di simulazione della prova d’esame.

Le prove si svolgeranno a Roma. mentre il diario delle prove e la banca dati, saranno pubblicate sul sito ACI il 31 gennaio 2020.

