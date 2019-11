Eric Alexander: chi è la voce narrante del reality Il Collegio

Eric Alexander è la voce narrante del reality Il Collegio. Scopriamo chi è

E’ tutto pronto per la nuova stagione del Docu-Reality targato Rai. Siamo giunti oramai alla quarta edizione, che è cominciata in prima serata il 22 ottobre e va in onda tutti martedì a partire dalle ore 21:15. Come sempre, sarà Rai 2 a trasmettere il programma. Negli anni, l’innovativo programma Rai, è riuscito quasi a diventare un vero e proprio fenomeno di costume tra i giovanissimi e gli adolescenti.

Quest anno il collegio della Rai, è ambientato nell’anno 1982. Proprio nell’anno in cui l’Italia vinse il suo terzo mondiale, molti dei genitori dei protagonisti di questa quarta edizione, frequentavano le scuole medie. La domanda che tutti si pongono è: “Come si troveranno questi adolescenti nati negli anni 2000 nei panni che furono di mamma e papà?“. Sarà interessante scoprire se questo gruppo di ragazzi, riuscirà ad immedesimarsi in una realtà ben distante dalla loro vita di tutti i giorni. Quest’anno, a discapito degli altri anni, la voce narrante non sarà più Giancarlo Magalli, ma Eric Alexander.

Dopo aver fatto oltre 22mila provini, il doppio rispetto agli 11mila dello scorso anno, la Rai è riuscita a scegliere i venti studenti che faranno parte della nuova edizione del docu-reality.

Eric Alexander, carriera e vita privata

Eric Alexander è nato a Milano il 28 Aprile 1986. Di padre sudafricano e madre italiana Eric Alexander è nato e vive in Italia e si è diplomato presso l’Accademia d’Arte Drammatica dei Filodrammatici di Milano nel 1995. Attore bilingue italiano e inglese, doppiatore, speaker, presentatore e motivational speaker si divide tra cinema, televisione, teatro e doppiaggio. Ha scritto e diretto quattro cortometraggi e un film lungometraggio.

Quest’anno si diletterà nel raccontare il docu-reality Il Collegio nei panni della voce narrante, ruolo precedentemente affidato a Giancarlo Magalli e Simona Ventura.