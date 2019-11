Italia Malta femminile streaming: dove vederla in diretta

By

La partita tra Italia e Malta è valida per le qualificazioni agli Europei di calcio femminile: streaming in diretta e in tv, dove vederla.

Si gioca alle 14.00 di oggi martedì 12 novembre 2019 la partita di calcio valida per le qualificazioni agli Europei di calcio femminile tra l’Italia e Malta. Le azzurre allenate da Milena Bertolini hanno fatto finora cinque vittorie su cinque e vogliono proseguire imbattute nella loro corsa.

Italia Malta femminile: come vederla in streaming e in diretta tv

La partita di questo pomeriggio si gioca allo stadio ‘Teofilo Patini’ di Castel di Sangro. Sarà visibile in chiaro su Raidue e in streaming attraverso il servizio Raiplay. Inoltre, il match sarà seguito con approfondimenti dopo la gara da Raisport ai canali 57 e 58 del digitale terrestre. Il commento sarà di Tiziana Alla, il bordo campo è stato affidato a Sara Meini mentre il commento tecnico sarà di Patrizia Panico.

Solo la Danimarca, al momento, sembra insediare le azzurre nella rincorsa alla qualificazione. Lo scontro diretto tra le due squadre sarà perciò assolutamente decisivo. Le nove vincitrici dei gironi e le tre migliori seconde si qualificano direttamente per la fase finale. Le altre sei squadre si giocano i playoff. La classifica avulsa delle migliori seconde non tiene conto dei punti realizzati contro l’ultima in graduatoria di ogni singolo girone.

Italia Malta femminile, le due squadre in campo: le formazioni

Per le azzurre di Milena Bertolini, dopo il quarto di finale raggiunto ai mondiali, una nuova avventura ha preso il via in queste settimane. Tantissime sono le conferme rispetto al mondiale, anche se ogni mancheranno Guagni e Gama. Queste le formazioni:

Italia (4-4-2): Giuliani; Bartoli, Linari, Fusetti, Boattin; Rosucci, Galli, Giugliano, Cernoia; Sabatino, Girelli.

Malta (4-4-2): J. Xuereb; S. Farrugia, Lipman, C. Zammit, Flask; B. Borg, Sultana, S. Zammit, Cuschieri; Theuma, M. Farrugia.