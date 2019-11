Ligabue: Concerto a Campovolo per i 30 anni di carriera

Ligabue ha deciso di festeggiare con concerto a Campovolo, i suoi 30 anni di carriera. L’evento sarà il 12 settembre 2020. Dal 13 novembre partono le prevendite

Ha deciso di festeggiare così i suoi 30 anni di carriera. Stiamo parlando di Luciano Ligabue, che in occasione del trentesimo anno di carriera, ha deciso di organizzare un concerto a Campovolo.

Un regalo che Luciano ha voluto fare ai suoi fans, lui che è uno dei cantanti più amati dagli italiani. Così la data da cerchaire più e più volte sul calendario 2020, sarà il 12 settembre. Ma per i più accaniti, sarà disponibile iniziare ad acquistare la prevendita già dalla giornata di domani, 13 novembre. Insomma sarà un giorno davvero speciale per la Rockstar di Correggio, che proverà a racchiudere in una giornata ben 30 anni di carriera.

Ligabue, il concerto e dove acquistare i biglietti

Sarà un concerto davvero speciale quello di Liga, infatti sul palco installato nell’Aereoporto di Reggio Emilia, si esibiranno tutti gli artisti con cui il cantante ha condiviso un pezzo della sua carriera. Il concerto a Campovolo del 2005, fu un vero e proprio successo, con un arena gremita di persone pronte a cantare ogni suo successo, ci aspettiamo la stessa cornice di pubblico anche in questa occasione.

Come abbiamo anticipato, dalla giornata di domani, sarà possibile acquistare il biglietto tramite il sito di TicketOne (link che potrete trovar cliccando sul nome del sito). Vendita esclusiva invece per gli appartenenti al Bar Mario, ossia gli iscritti al fun club di Ligabue. Infatti per coloro che sono in possesso della tessera, sarà possibile acquistare i biglietti già dalla giornata di oggi.

Il costo dei biglietti parte dai 49 euro, per un posto nella Green & Blue Zone. Sale a 65 euro il costo dei biglietti, invece, per la Yellow & Orange Zone; a 70 euro per la Red Zone. Infine è presente anche una Golden Package, acquistabile a 250 euro. Il pacchetto oro, è in promozione a 199 euro per tutti coloro che acquisteranno il tagliando entro il 2 dicembre.

L.P.

Per rimanere sempre aggiornato sul mondo dello Spettacolo, CLICCA QUI !