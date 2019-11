Valentina Cernoia, chi è: età, carriera e vita privata

Valentina Cernoia è una della azzurrine della nostra Nazionale di calcio. Scopriamo chi è

Valentina Cernoia è nata a Quinzano, piccolo paesino a pochi chilometri da Brescia il 22 giugno 1991. Attualmente è centrocampista della Nazionale femminile di calcio italiana e della Juventus Woman. In precedenza ha vestito la maglia del Brescia, per ben 9 anni, per cui ne detiene il record di presenze. La sua passione per il calcio è nata da bambina, quando giocava con i suoi amici nei giardinetti di casa sua. Da lì si è iscritta a scuola calcio del suo paese per coltivare la sua passione. Oltre ad essere una calciatrice, studia anche Scienze Motorie all’Università degli Studi di Brescia.

A 8 anni si è tesserata con l’A.C. Quinzanese, società di Quinzano d’Oglio. Successivamente viene contattata dalla società polisportiva Manerbio Virtus, inizia così a giocare nei campionati regionali Lombardia tra Serie D e Serie C. Nel 2008 le viene proposto di entrare nel Brescia, squadra con cui ha conquistato Coppa Italia e poi lo Scudetto. Nel 2014 ha esordito in UEFA Women’s Champions League contro le campionesse di Francia dell’Olympique Lione. Dopo essere diventata capitano del Brescia nel 2015, due anni più tardi viene ingaggiata dalla Juventus, ma la rottura del legamento crociato anteriore sinistro la tiene per diverso tempo lontana dal campo. L’esordio di Valentina con la maglia bianconera avviene quindi il 24 marzo 2018, in una partita contro il Sassuolo.

L’esordio con la Nazionale, quanto guadagna e l’amore per Valentina Cernoia

L’esordio con la Nazionale di calcio italiana avviene nel 2007 seguendo poi la trafila delle varie selezioni per età passando dalla formazione Under-17 a quella della Under-19. Nel febbraio 2014 viene inserita in rosa per la Cyprus Cup ma, a causa di un infortunio avuto in campionato il commissario tecnico si trova costretto a rimpiazzarla con Marta Carissimi.

Con un curriculum così ampio, Valentina Cernoia guadagna come una qualsiasi calciatrice italiana che non viene considerata professionista, ma dilettante. Secondo il regolamento della FIGC, possono percepire un massimo di 30.658 euro lordi.

Valentina Cernoia tiene lontano dai riflettori la sua vita privata, sebbene sul suo profilo Instagram appare qualche indizio, che però, non reindirizza a praticamente nulla.