Anticipazioni Tv: Su Rai 1 arriva “Prodigi”; “Oltre la soglia” per Canale 5

Serata di musica e solidarieta su Rai 1, con Flavio Insinna che conduce “Prodigi”. Mentre su Canale 5, arriva la seconda puntata di Oltre la Soglia

Rai 1, “Prodigi: La musica è vita” – Una serata all’insegna della musica e della solidarietà per Rai1. Flavio Insinna, in compagnia di Serena Aurieri, conduce Prodigi. Il programma prevede l’esibizione di nove giovanissimi ragazzi, che si esibiranno sul palco tra danza, canto nella musica, il tutto di fronte ad una giuria in cui appariranno quattro volti noti dello spettacolo. Ad accompagnare la coppia Insinna-Autieri alla conduzione, ci penserà la piccola Giulia Golia, che nella precedente edizione stupì tutti con la su interpretazione di Mary Poppins.

Rai 2, “Volevo Fare la Rockstar” – Terza puntata per la nuovissima serie tv targata Rai 2. Come sempre la protagonista è Olivia he dopo essersi sacrificata in tutta la sua giovane vita, ha deciso di voler incidere un disco a tutti i costi. Mentre invece Francesco, dopo aver investito tutti i suoi risparmi in un supermercato, ha una brutta sorpresa. Eros intanto cerca di ingraziarsi la nuova secchiona della classe, Martina, per alzare la media dei suoi voti.

Rai 3, “Chi l’ha Visto?” – Torna la trasmissione della Rai condotta da Federica Sciarelli. Realizzato in diretta, il programma punta a ricercare le persone scomparse, in particolare quelle più a rischio, come minorenni , persone anziane o malate. Il tutto seguendo un lavoro di pubblica utilità.

Raddoppia “Oltre la Soglia” su Canale 5

Rete 4, “Blood Father” – Su Rete 4, arriva invece il film drammatico del 2016, diretto da Jean-François Richet e con protagonista Mel Gibson. La pellicola, parla della giovane Lydia. Il fidanzato della ragazza, la mette nei guai dopo aver effettuato una rapina ai danni di un pericoloso narcotrafficante. Così Lydia è costretta alla fuga, e troverà suo padre come unico alleato. Il padre, John, è un motociclista ubriacone, tossicodipendente e fuorilegge. Determinato a proteggere la figlia da ogni male, John per una volta in vita sua forse farà la cosa giusta.

Canale 5, “Oltre la soglia” – Dopo l’inatteso successo della prima puntata, torna con un nuovo episodio Gabriella Pession e la sua fiction. In questa puntata, Dopo una crisi rabbiosa a scuola, Silvia (Martina Cerroni) arriva in reparto e Tosca (Gabriella Pession) inizia le sue indagini: perché quella ragazzina cosi’ benvoluta e studiosa, d’improvviso mostra tanta rabbia.

Italia 1, “Sherlock Holmes: Gioco d’ombre” – Arriva su Italia 1, il film d’azione con protagonista l’investigatore più amato al mondo, Sherlock Holmes. Ambientato nel 1891, Sherlock Holmes si impossessa di un pacco sottraendolo a Irene Adler, si rende conto che dietro alla sequenza di attentati anarchici che hanno insanguinato l’Europa negli ultimi mesi ci sarebbe il professor James Moriarty, la nemesi del celebre detective, che persegue un geniale e oscuro piano, di cui la stessa Irene è una pedina inconsapevole. La donna, che gode della massima stima da parte di Holmes, grazie alle sue capacità cognitive, sarà poco dopo assassinata.

Daria Bignardi ed il suo “L’assedio” sul NOVE

La7, “Atlantide – Storie di Uomini e di mare” – Torna il programma di approfondimento culturale di La7. Il programma, in onda dal 2002, trasmetterà l’ultima puntata della stagione, con la seconda parte del D-Day, intitolato il giorno più lungo. Si concluderà quindi il racconto sullo Sbarco in Normandia del 6 giugno 1944, che diede inizio alla liberazione dell’Europa dai tedeschi durante la seconda guerra mondiale.

Tv8, “X Factor – I Live” – Terza puntata per le esibizioni dal vivo del talent show. Dopo aver siperato le Audizioni, Bootcamp, Home Visit. Durante le puntate live i cantanti sono suddivisi equamente in due manche. Al termine di ogni manche, e a seguito del televoto, il meno votato va al ballottaggio dove ogni giudice decide di eliminare uno dei due. L’eliminazione avviene a maggioranza semplice e in caso di parità.

NOVE, “L’Assedio” – Sul NOVE parte il nuovo programma di Daria Bignardi, intitolato l’Assedio. Durante il programma, la presentatrice lombarda si confronterà con i vari ospiti in studio, che saranno personaggi famosi del mondo dello spettacolo, personaggi emergenti, celebrità e persone comuni. Lo scopo del programma è raccontare l’attualità, seconda il punto di vista di persone appartenenti a uno di queste quattro categorie.

