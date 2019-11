Marta Fana, chi è la giovane economista e scrittrice italiana

Andiamo alla scoperta di Marta Fana, giovane autrice e scrittrice italiana. La donna, ha anche scritto il libro intitolato “Non è lavoro, è sfruttamento”

Ha 34 anna, è una ricercatrice a Sciences Po, ed in poco tempo è diventata una stella mediatica. Stiamo parlando di Marta Fana, la giovane economista italiana. Il suo è un’incrocio ideologico tra Karl Marx, Occupy Wall Street, Diego Fusaro (il giovane filosofo contro il capitalismo) e Loretta Napoleoni (una delle prime economiste corteggiata dai grillini).

Marta nella sua carriera, ha anche già scritto un libro. Il suo titolo è “Non è lavoro, è sfruttamento“. Già dal titolo del suo libro, si capisce che la Fana è agguerrita, pronta a battersi per un salario dignitoso per tutti i lavoratori. Così ha cotruito la sua figura molto accettata dal pubblico italiano, e che gli ha fatto avere numerosi attestati di stima.

Il pensiero di Marta Fana

La sua carriera è appena iniziata, eppure Marta può vantare numerose comparse sul piccolo schermo. Infatti la donna si è spesso confrontata nei vari talk di La7 e Canale 5. Celebre fu il suo scontro con l’ex ministro del Lavoro Giuliano Poletti, in occasione della gaffe, poi corretta da Poletti, sui giovani che andando all’estero “si tolgono dai piedi”.

Durante le sue apparizioni in televisione, la donna ha trovato modo di scontrarsi anche con Oscar Farinetti, fondatore di Eataly.

Insomma, la Fana si è ricucita addosso, il ruolo di Opinionista e Antagonista della televisione italiana. Durante una puntata di #Cartabianca, si è scontrata sul tema tasse. Per l’economista aumentare le tasse è la scelta giusta da fare, anche per onore della giustizia sociale.

Durante la sua vita, la battaglia più importante che ha intrapreso è quella dei salari equi per tutti. Proprio per questa ragione, Fana si trasferì in Francia, per osservare il problema, e ricercare una soluzione, per porre fine a questa sorta di sfruttamento. Fana non è ancora in politica, ma è certo che se un giorno scenderà, si schiererà dalla parte della sinistra, contro ogni tipo di sfruttamento sociale.

L.P.

Per rimanere sempre aggiornato sulle notizie di Cultura, CLICCA QUI !