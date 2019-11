Lazio – Blitz delle forze dell’ordine contro gli ultrà biancocelesti

Le forze dell’ordine colpiscono il mondo ultras della Lazio. Sono ben tredici le misure cautelari dopo gli scontri dello scorso 15 maggio

Polizia e Carabinieri, non hanno preso sotto gamba gli scontri successi il 15 maggio scorso, in occasione della finale di Coppa Italia, tra Lazio ed Atalanta. Continua la brutta tradizione della frangia del tifo più estremo di creare situazioni di pericolo fuori allo stadio.

In quell’occasione, gli ultras biancocelesti, riuscirono a venire in contatto con i tifosi della dea. Non mancarono come sempre scontri ed intimidazioni, da chi era armato di spragna e chi di una semplice cintura. Sempre durante gli scontri, rimase anche ferito un urbano di servizio all’esterno dello stadio e che fu trasportato d’urgenza all’ospedale.

Lazio, ecco le misure cautelari

Così poco fa, la Polizia di Stato ha emesso le tredici misure cautelari nei confronti dei tifosi dei biancocelesti. Tra le persone punite, c’è anche colui che ha ferito il vigile urbano, e chi pensò di dare fuoco alla macchina di Roma Capitale.

Tutti gli ultras puniti, fanno parte del gruppo storico di tifosi biancocelesti, ossia “Gli Irriducibili”. Non è la prima volta che uno di loro viene punito. poco fa morì anche uno dei leader del gruppo, ossia Fabrizio “Diabolik” Piscitelli, sparato alla testa in circostanze misteriose.

L.P.

