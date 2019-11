Meteo – Il maltempo non molla l’Italia, in arrivo nuove piogge, vento e neve

Non cambia la situazione meteo della penisola. Il percorso del ciclone non si interrompe ed arriveranno ancora vento, neve e nuove piogge

La giornata di ieri ha visto il maltempo incessante, specialmente sulle regioni del sud. In questo mercoledì, però, la situazione non dovrebbe cambiare. Infatti l’Italia è in preda ad un vero e proprio ciclone mediterranei, che sta travolgendo specie la parte meridionale.

Anche nella giornata odierna, questo ciclone porterà nuove perturbazioni, caratterizzate da pioggie e raffiche di vento. Ancora una volta saranno le regioni del sud Italia ad avere la peggio, ma stavolta toccherà anche al settore Est dell’Italia Settentrionale.

Già dalla mattinata, troveremo alcuni rovesci temporaleschi. Le regioni più colpite saranno il basso Lazio, Campania e Calabria. Il Dipartimento della Protezione Civile, sta monitornado proprio lo stato di quest’ultima. Infatti ieri è stata una giornata infernale per la regione calabrese, dove violenti venti e nubifragi hanno tartassato i cittadini nel corso della giornata. Oggi, dovrebbe persistere il maltempo, ed infatti proprio la Protezione Civile, ha diramato una nuova allerta di colore Giallo. Anche nella giornata di oggi, però, bisognerà fare attenzione, visto che nuovi nubifragi potrebbero colpire la Calabria.

Situazione analoga per le regioni del Nord Est. Infatti tra Trentino Alto Adige, Veneto e Friuli Venezia Giulia, le raffiche di scirocco porteranno abbondanti rovesci anche a carattere temporalesco specie sulle province di Udine, Gorizia e Trieste. Torna a cadere la neve anche sull’arco alpino, con nevicate anche intorno ai 1000 metri. Questo lieve miglioramento, però, dovrebbe durare solamente durante questo mercoledì, mentre giovedì è in arrivo una nuova fase di maltempo.

Meteo, mercoledì 13 novembre

Dopo aver attraversaato il ciclone mediterraneo, che oggi dovrebbe colpire per l’ultimo giorno, l’Italia dovrà affrontare il Vortice Atlantico. Questo vortice, porterà ancora una volta, nuovissime condizioni di maltempo, caratterizzato da pioggia, vento e neve fino a basse quote. Le correnti saranno di origini polari, e provengono dalla Norvegia, ed adesso sono pronte a tuffarsi nel Mediterraneo. Quindi anche il fine settimana sarà caratterizzato da temperature in ulteriore diminuzione anche se non ovunque e venti forti. Andiamo quindi a vedere che tempo ci sarà oggi.

Sulle regioni del Nord Italia, la mattina si aprirà con una situazione prevalentemente soleggiata, specialmente a NordOvest. Situazione totalmente differente per il settore di Est, dove incessanti piogge colpiranno Trentino Alto Adige, Veneto e Friuli Venezia Giulia, nel corso della giornata. Piogge anche su Triveneto ed Emilia Romagna, dove è possibile vedere della neve anche a 600/900 m. Le temperature si mantengono stabili con massime dai 12 ai 16 gradi.

Invece sulle regioni dell’Italia Centrale, al mattino troveremo del tempo instabile. Sull’Umbria cadrà la neve sui 1700 metri d’altezza. Mentre invece le piogge tartasseranno Lazio e Toscana nel corso della giornata. Tempo migliore sul versante Adriatico, dove si scongiurerà la presenza di piogge. Anche qui le temperature restano stabili, con massime tra i 14 e 17 gradi.

Al Sud invece continua a regnare l’instabilità. Dopo la caotica giornata di ieri, dove le regioni meridionali sono state colpite da piogge e veri e propri nubifragi. Anche oggi dovrebbe persistere una certa instabilità già dal mattino. Piogge e temporali, colpiranno prevalentemente i settori peninsulari, e si attenueranno solamente con l’arrivo della sera. La Sicilia, invece, trova un pò di pace, con ampie schiarite su gran parte della regione. Le temperature sono in calo, con massime che oscilleranno dai 16 ai 20 gradi.

L.P.

Per rimanere sempre aggiornato sulla situazione Meteo, CLICCA QUI !