Anticipazioni Tv: “Miracoli dal cielo” su Rai 1; Torna “Adrian” su Canale 5

Serata all’insegna dei film sulla Rai. Su Rai 1 ci sarà “Miracoli dal cielo”, mentre su Rai 2 c’è invece “Life”. Su Canale 5 torna “Adrian”

Rai 1, “Mircaoli dal cielo” – In onda su Rai 1 dalle ore 21:25, il film drammatico diretto da Patricia Riggen. La pellicola è basato sull’omonimo libro di di Christy Beam, che racconta la vera storia di sua figlia di dieci anni che ha avuto un’esperienza di pre-morte guarendo da una malattia incurabile. Il film racconta la storia di Christy, che scopre la malattia incurabile di Anna e cerca di combattere per cercare una soluzione. Anna ha un incidente, cade da un’altezza di tre piani e poco dopo accade un vero miracolo che lascia disorientati i medici specialisti, riunisce la sua famiglia e diffonde speranza nella comunità.

Rai 2, “Life: Non oltrepassare il limite” – Su Rai 2 invece verrà trasmesso il film di fantascienza del 2017. La pellicola racconta la storia di alcuni astronauti a bordo di una stazione spaziale, convinti che esista vita su Marte. Dopo avere scoperto che un campione recuperato da una sonda attesterebbe la presenza di forme di vita extraterrestri, il team di scienziati è pronto a tornare sulla Terra. Prima di farlo, però, essi analizzano la cellula trovata e scoprono che è in grado di reagire agli stimoli. Sulla Terra è festa grande per la sensazionale scoperta ma, ben presto, il gruppo deve ricredersi.

Rai 3, “Stati Generali” – Nuovo varietà invece per Rai 3. Prima puntata per il nuovo show condotto da Serena Dandini, che ci accompagnerà in sei puntate. Lo show prenderà il posto di “A raccontare inizia tu” con Raffaella Carrà. La novità del programma, sta nel ritorno di Neri Marcorè che offrirà nuove e divertenti parodie.

Altra puntata di “Adrian” su Canale 5

Rete 4, “Dritto e Rovescio” – La prima serata di Rete 4, si apre con il programma d’approfondimento condotto da Paolo Del Debbio. Il talk show è incentrato sull’attualità e sulla situazione economica e politica del nostro paese. Ad arricchire il programma ci penseranno tanti ospiti in studio e clip sui topic scelti.

Canale 5, “Adrian” – Nonostante la prima puntata non abbia riscosso un grande successo dal punto di vista dello share, torna con la seconda puntata della graphic novel di Adriano Celentano. Con i disegni di Milo Manara, le musiche di Nicola Piovani, la collaborazione ai testi di Alessandro Baricco e Vincenzo Cerami, al centro del racconto ci sarà Adrian, alterego di Adriano Celentano. La storia è ambientata nel futuro e la vicenda del protagonista parte dalla sua fuga da un carcere in un`epoca dittatoriale. Ogni puntata è incentrata su un momento della storia di Adriano e arricchita dai temi da sempre cari al Molleggiato.

Italia 1, “Transporter 3” – Terzo appuntamento con la saga di Transporter per Italia 1. La pellicola d’azione diretta da Olivier Megaton, racconta la storia di Frank Martin, uno specialista in consegne ad alto rischio. La sua giornata di pesca insieme all’ispettore Tarconi, viene interrotta da una nuova pericolosa impresa: trasportare due grossi sacchi e Valentina, la figlia rapita di un ministro ucraino, da Marsiglia a Odessa. Nel tragitto verso la meta, non mancano i criminali che vogliono prendere in ostaggio la ragazza.

Altro appuntamento con Piazza Pulita per La7

La7, “Piazza Pulita” – Torna, come ogni giovedì, il programma d’inchiesta di La7. Come sempre alla conduzione ci sarà Corrado Formigli. Il motto del programma non cambia, e rimane “‘la realtà è la nostra passione”. Con questo spirito la trasmissione ci proporrà inchieste, servizi degli inviati e analisi con gli ospiti in studio sui principali temi di attualità di politica interna, esteri, economia, ambiente e società. I telespettatori possono commentare la puntata in diretta, attraverso la pagina Facebook del programma o su twitter con l’hashtag #piazzapulita.

Tv8, “Notte prima degli esami” – Spazio alla commedia italiana per Tv8. Andrà infatti in onda il film di gran successo con protagonista Nicolas Vaporidis. Ci troviamo nel 1989, e Luca Molinari è un ragazzo alle prese con uno dei momenti più importanti nella vita di ogni adolescente, l’esame di maturità. A una festa, conosce Claudia, per cui perde immediatamente la testa. La ragazza, però, è la figlia del terribile professore di lettere, Antonio Martinelli, suo incubo perenne nonché membro della commissione di esami. Claudia, invece, non se lo fila e ha una cotta per Riccardo. Preso da mille e più pensieri, Luca non si rende nemmeno conto che Alice, la sua migliore amica, è innamorata di lui.

NOVE, “Clandestino” – Sul NOVE invece spazio all’inchiesta, con il documentario del reporter spagnolo Davide Beriain che torna con le sue appassionati storie. Nei primi tre episodi verranno trattate le realtà più importanti del narcotraffico messicano, attraverso i cartelli della droga più pericolosi al mondo.

L.P.

Per rimanere sempre aggiornato sul mondo dello Spettacolo, CLICCA QUI !