Chi è Alena Seredova, ex modella ed attrice: vita e curiosità

La biografia della modella Alena Seredova, ex moglie di Buffon

Alena Seredova, nata a Praga il 21 marzo 1978, è una showgirl, attrice, dirigente sportiva e modella ceca naturalizzata italiana. Ha iniziato nel mondo della moda a 15, posando per uno dei più famosi fotografi cechi, Jadran Šetlík. L’anno successivo vola in Grecia per lavoro. A diciassette anni Alena arriva per la prima volta a Milano, capitale italiana della moda. Nel 1998 si classifica al secondo posto al concorso di bellezza nazionale Miss Repubblica Ceca. Grazie a questo risultato ha ottenuto il diritto di rappresentare ufficialmente la Repubblica Ceca a Miss Mondo 1998, dove si è classificata al quarto posto.

In Italia l’ha lanciata, nel mondo della tv, Giorgio Panariello con la trasmissione televisiva Torno Sabato. Nel 2003 ha partecipato al film di Vincenzo Salemme Ho visto le stelle!.

Nel 2004, partecipa al cinepanettone di Neri Parenti, Christmas in Love. Nel 2005 ha partecipato e collaborato con la Domenica Sportiva condotta da Marco Mazzocchi, Giorgio Tosatti e Paola Ferrari. Nel 2008 lavora come attrice nel film Un’estate al mare e nel 2009 in Un’estate ai Caraibi, diretti entrambi da Carlo Vanzina. Nel 2005 ha realizzato anche un calendario sexy per Max, che le ha portato ulteriore notorietà e successo.

Alena Seredova, vita privata

Dopo molti anni di fidanzamento e soli 3 di matrimonio con Gianluigi Buffon, quest’ultimo la lascia per Ilaria D’Amico. Molte volte la donna ha mostrato sofferenza per questa separazione da cui sono nati Louis Thomas e David Lee. Ora però ha ritrovato felicità grazie alla nuova fiamma Alessandro Nasi. Qualche tempo fa ha dichiarato: “È stato sorprendente e meraviglioso, un dono che la vita mi ha fatto. Valeva pena vivere questa sofferenza per arrivare fin qui”.

