Chi è Federica Angeli, la giornalista romana sotto scorta dal 2013

Ecco chi è Federica Angeli, la giornalista nota per le sue inchieste contro la Mafia di Roma e sotto scorta dal 2013. Ripercorrendo la sua carriera.

Federica Angeli, nata il 20 ottobre 1975 a Roma, è una giornalista nota per le sue inchieste contro la mafia della Capitale. Proprio per gli argomenti delicati di cui tratta, e per le minacce ricevute nel luglio del 2013, vive sotto scorta in modo permanente.

Chi è Federica Angeli

In quell’anno, infatti, delle sue rivelazioni scatenarono un’inchiesta giudiziaria sul racket di Ostia, la quale si concluse con una maxi operazione denominata ‘Nuova alba’ e che vide l’arresto di ben 51 persone in totale. Nel 2018 uno scenario simile si ripete: dalle sue segnalazioni nascono le indagini e l’operazione ‘Ecclise’, la quale porta all’arresto di 32 persone sempre per associazione a delinquere e di stampo mafioso. Nello stesso anno testimonia anche nel processo contro Armando Spada.

Oltre alle innumerevoli inchieste, Angeli negli anni si è occupata anche della stesura di un libro: ‘A mano disarmata’, dove spiega la storia della sua vita e la cronaca di duemila giorni sotto scorta. Nel finale c’è anche una lettera indirizzata ai suoi bambini, in cui prova a spiegargli i motivi di una vita in parte derubata e senza la spensieratezza che ogni famiglia dovrebbe tenere. Federica ha infatti tre bambini avuti col marito Massimo: Lorenzo, Alessandro e Viola. Il suo testo ha ispirato il film ‘A mano disarmata’ diretto da Claudio Bonivento e con protagonista Claudia Gerini. Nel 2015, per il suo impegno contro la mafia, il presidente Sergio Mattarella l’ha resa meritevole del titolo di Ufficiale dell’Ordine al Merito della Repubblica.

