Ex sindaco M5S nella Lega. E’ da poche ore successo ed ancora tutti sono piuttosto sbigottiti per la decisione presa a gran sorpresa da Fabio Fucci. Il politico, infatti, ha cambiato schieramento.

Ex sindaco M5S nella Lega. Ha parlato pochissime ore fa della propria decisione l’ex politico del Movimento 5 Stelle Fabio Fucci. Lui, sindaco di Pomezia eletto sotto la bandiera del gruppo politico pentastellato, ha infatti da poco cambiato schieramento. Non di certo un piccolo salto quello che ha fatto, anzi. L’ex sindaco ha infatti abbandonato la bandiera di Grillo e Di Maio per sposare quella di Salvini. Via dal M5S e dritto verso la Lega, ora grandissimo avversario del gruppo che è rappresentato dal colore giallo. Di seguito le sue parole a Radio Cusano Campus.

Ex sindaco M5S nella Lega: “Raggi ha fallito, ci sono per il Campidoglio”

“Il mio ingresso nella Lega concretizza un ritorno alle mie origini politiche. di persona che ha apprezzato i provvedimenti della destra. Il motivo della crisi di consenso del M5s è anche questo suo non essere né di destra né di sinistra. La politica è anche identificare delle priorità. Da una parte c’è chi pensa allo ius soli, dall’altro la Lega che ritiene prioritario abbassare le tasse.

Io al Campidoglio? E’ una suggestione. Sono a disposizione della Lega, ma sono scelte che vanno concordate con i dirigenti del partito. Sarei certamente in grado di farlo. Purtroppo per Roma la Raggi ha fallito su tutte le grandi sfide che la città presenta ad ogni sindaco: dalla gestione dei rifiuti alle manutenzioni. Ha cambiato più assessori che paia di scarpe, questo denota una totale mancanza di visione e di progetto. Se Roma viene percepita come una città sporca e invivibile è evidente che vi sia una responsabilità dell’attuale amministrazione.

La Lega ha dato dimostrazione di non essere un partito che accetta ingressi giustificati dal trasformismo, ma di essere un partito che valuta e ragiona. Per questo ho deciso di fare parte di un grande partito che ha fatto tanto bene nel momento in cui si è trovato a governare il nostro Paese”.

